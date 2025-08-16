Зеленски: Украйна потвърждава готовността си да работи с максимални усилия за постигането на мир

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че планира да се срещне с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник. Зеленски също обяви, че е имал дълъг разговор по телефона с Тръмп, към който са се присъединили и европейски лидери и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

В разговорите са участвали френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, президентите на Финландия и Полша - Александър Стуб и Навроцки, както и британският премиер Киър Стармър, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен генералният секретар на НАТО Марк Рюте, американският държавен секретар Марко Рубио и американският специален пратеник Стиф Уиткоф.

"Украйна потвърждава готовността си да работи с максимални усилия за постигането на мир", написа украинският държавен глава Володимир Зеленски в социалната мрежа "Екс" след срещата в Аляска между лидерите на Съединените щати и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. "Подкрепяме предложението на президента Тръмп за тристранна среща, като Украйна подчертава, че ключовите въпроси могат да бъдат обсъдени на нивото на лидерите, а тристранен формат е подходящ за това", добави Зеленски в публикацията си и допълни, че Европа трябва да бъде част от всеки етап от тези преговори.

Междувременно също в "Екс" репортер на американското издание "Аксиос" написа, че Доналд Тръмп е заявил на Зеленски и лидерите на страните от НАТО, че Путин не иска примирие, а предпочита всеобхватно споразумение за прекратяване на войната. "Мисля, че бърза сделка за мир е по-добра от примирие", е заявил Тръмп според поста на американската медия.

Реакциите след срещата в Аляска са разнопосочни.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан написа във "Фейсбук", че "Светът е по-безопасно място днес спрямо това, което беше вчера".

Италианският вицепремиер Матео Салвини коментира, че "всяка стъпка към мир, каквато е тази, е добра новина".

"Сложиха червен килим пред мъж, който просто унищожава цялата ми държава. Не знам какво да кажа. Не мога да повярвам, че живеем в такъв сюреалистичен свят. Понякога имам чувството, че спя. Буквално вчера балистична ракета беше изстреляна срещу Суми. А това животно лети за Аляска, където хората му ръкопляскат и разстилат пред него червен килим? Как въобще е възможно", заяви в Киев за "Ройтерс" 25-годишната Хана Кучеренко.