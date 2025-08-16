Съвместно изявление на ЕС след срещата на Тръмп с Путин: Ще съдействаме за подготовката на тристранна среща

Русия не може да наложи вето върху пътя на Украйна към ЕС и НАТО, нито може да има ограничения върху украинските въоръжени сили за сътрудничеството им с трети страни. Украйна ще реши за територията си, а международните граници не могат да се променят със сила.

Разнопосочни реакции сред срещата на върха в Аляска, европейци излизат с декларация

Това се казва в съвместно изявление на председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен, на Европейския съвет Антонио Коща, президентите на Франция Еманюел Макрон и на Финландия Александър Стуб, германският канцлер Фридрих Мерц и премиерите на Италия, Обединеното кралство и Полша - Джорджа Мелони, Киър Стармър и Доналд Туск след вчерашната среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин.

В изявлението си лидерите подчертават, че приветстват усилията на американския държавен глава да спре убийствата в Украйна и войната на Русия, както и да постигне справедлив и траен мир. "Както президентът Тръмп заяви: "Няма споразумение, докато не се постигне споразумение", припомнят ръководителите и подчертават готовността си да работят заедно за тристранна среща с подкрепата на ЕС. Същевременно те ясно заявяват, че Украйна трябва да има железни гаранции за своята сигурност, за да защитава ефективно суверенитета и териториалната си цялост и приветстват изявлението на президента Тръмп, че е готов да ги предостави.

"Подкрепата ни за Украйна ще продължи. Решени сме да направим повече, да я държим силна, така че да постигне край на битките и справедлив и траен мир", казват още лидерите. И още:

"Докато убийствата в Украйна продължават, оставаме в готовност да продължаваме с натиска върху Русия. Ще продължим да засилваме санкциите и да разширяваме икономическите мерки, така че да оказваме натиск върху военната икономика на Русия, докато бъде постигнат траен и справедлив мир. Украйна може да разчита на нашата непоклатима солидарност, докато работим за мир, който ще опази жизнено важните интереси за сигурност на Украйна и Европа.

Преди малко стана ясно, че е приключило извънредното заседание на постоянните представители на страните-членки. Лидерите на страните от EС изразиха и готовност да съдействат за подготовката на тристранна среща между президентите Владимир Путин, Доналд Тръмп Тръмп и Володимир Зеленски.