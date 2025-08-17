Турция: Траен мир може да бъде постигнат само с участието на Украйна в преговорите

Турция вярва, че траен мир може да бъде постигнат само с участието на Украйна. Анкара обещава да продължи да подкрепя мирния процес. Това заяви турския външен министър Хакан Фидан, цитиран от CNN Turk.

Фидан е провел телефонен разговор с руския външен министър Сергей Лавров. Двамата обсъдиха срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, се посочва в публикацията.

След това турският министър е разговарял и с украинския си колега Андрей Сибега, с когото също са обсъдили и срещата Путин-Тръмп.

Фидан подчерта, че траен мир може да бъде установен само чрез процес, който включва Украйна. В този контекст той изтъкна важността на срещата на украинския президент Володимир Зеленски с Тръмп във Вашингтон, посочва изданието.

От своя страна Сибига е благодарил на Турция за подкрепата на суверенитета и териториалната цялост на Украйна и е подчертал, че Анкара е била и остава важна платформа за преговори.