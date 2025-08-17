Блудство с бебета втрещи Франция

Медсестра снимала за педофил как забива пръсти в половите органи на новородени

Прокуратурата в Париж обвини перверзниците в сексуално насилие над малолетни

Страх и отвращение са обзели семейства

Сексскандал с новородени тресе вече двайсетина дена Франция и предизвиква истинска психоза сред семействата, чиито дечица са проплакали за пръв път през последните дванайсетина месеца в болницата “Андре Грегоар” на голямото парижко предградие Монтрьой. По заповед на прокуратурата в края на юли са били задържани медицинската сестра Жулиет С. и нейният партньор до неотдавна Редуан Е., които са били обвинени в сексуално посегателство срещу малолетни или по-точно казано - в блудство с бебета. Но на 2 август съдията от предварителното следствие освобождава двамата предполагаеми свръх-перверзници и отсъжда те да бъдат поставени под съдебен надзор в домашни условия - решение, което предизвиква острата реакция на не един и двама родители, убедени, че рожбите им са станали жертва на сексуална гавра.

Прокуратурата започнала своето разследване миналия месец, след като в платформата “TikTok” били публикувани няколко видеоклипа, подсещащи за педофилски изцепки с едва видели бял свят дечица в болницата на Монтрьой. На 30 юли медицинската сестра Жулиет С. била привикана на разпит в полицията, където я обсипали с въпроси за нейните “предполагаеми сексуални действия”, извършени в интензивното отделение на родилното в болницата “Андре Грегоар”. И след като се разприказвала, Жулиет С. въобще не се поколебала да покаже на магистратите как пъхала пръсти в устата на новородени и в слабините им, как масажирала половите органи на момиченца и момченца, движейки “ръка напред-назад по гениталите им” и как заснемала всичко това с телефона си. Накрая медсестрата изпяла и името на нейния контакт, на когото прехвърляла скандалните клипове с цел да бъдат разпращани на педофили и публикувани в специализираните им мрежи - бившето є гадже Редуан Е. Той също бил веднага привикан на разпит и след като потвърдил показанията на Жулиет С., прокуратурата ги оставила в ареста, но след три дни двамата били пратени по домовете им, където сега би трябвало да бъдат държани под око от съдебните власти.

Пръв публикува дописка за скандалната афера парижкият всекидневник “Льо Паризиен”, след което темата бе подета в норочно разследване от националния печатан “гранд” - в. “Льо Фигаро”. Неговата репортерка Амбр Льопоавр разговаря с майки, които са родили в болницата на Монтрпьой през есента на миналата година и които си спомнят как сестрата в неонатологията Жулиет С. ги била “манипулирала” с цел тя да остане насаме с отрочетата им. Така например млада жена на име Роз не е забравила, че след като родила дъщеричката си с цезарово сечение заради сърдечен проблем на детенцето, то било откарано в интензивното отделение и здравната работничка є била казала да ходи при него колкото може по-рядко, докато лекарите препоръчвали да бъде възможно повече време с момиченцето. “Дали Жулиет не ме посъветва така, за да може да бъде повече време с дъщеря ми и да прави ужасните си неща?” - пита сега Роз. “Винаги ще имаме съмнения, защото тя се грижеше за децата ни!” - добавя Лола - друга майка, чието бебе е било в същото отделение в края на 2023 г. Тя си спомня Жулиет С. като медицинската сестра, която била “внимателна, много дискретна”, на която имала “пълно доверие”, но заради нея сега живеела в постоянни терзания.

Страх и отвращение са обзели според “Льо Фигаро” поне двайсетина други семейства, които са основали асоциацията “Невинност в опасност” и настояват гласовете им да бъдат чути от здравните власти и правосъдните органи. За целта родителите са се обърнали за подкрепа към известната адвокатка Мириам Бенаюн, която е специализирана в защитата на жертви на сексуално, физическо и психологическо насилие. Като начало възмутените майки и бащи настояват педофилите Жулиет С. и Редуан Е. да бъдат върнати в ареста и да бъдат съдени на процес, където да излязат наяве педофилските им изцепки и двамата да получат заслужени тежки присъди.