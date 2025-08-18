Премиерът на Испания Педро Санчес прекъсна почивката си заради опустошителните пожари

Министър-председателят на Испания Педро Санчес прекъсна почивката си, за да посети местата, опустошени от горските пожари, които бушуват повече от седмица. Току-що бе обявено, че това са най-лошите пожари в историята на страната.

Санчес, лидер на социалистическата партия, се завърна в континентална Испания от Канарските острови, след като получи остри критики за това, че не се е явил в отговор на пожарите в Естремадура, Кастилия и Леон и Галисия - трите регионални автономни общности в Западна Испания, всички от които се управляват от консервативната Народна партия (НП).

В първите си думи пред медиите от началото на кризата преди седем дни той каза, че следващите три дни ще бъдат критични и предложи сформирането на „голям държавен пакт“, за да се подготви Испания за събития, свързани с климата, като горски пожари и урагани.

„Трябва да направим задълбочен анализ на това как можем да преоразмерим възможностите си за превенция и реагиране на климатичната криза. Трябва да оставим този въпрос извън партийните борби. Всички сме част от една и съща държава и всички трябва да работим в една и съща посока“, каза той.

Той говори по време на посещение в координационен център за гражданска защита в Оренсе, Галисия, след което пътува на юг към Леон.

Коментарите му имаха очевидно различен тон от словесната война, водена от неговото правителство през последната седмица. Оскар Пуенте, министърът на транспорта, изтри публикация в X, в която критикува лидера на Народната партия на Кастилия и Леон, че е на почивка, но по-късно отказа да се извини, че се е пошегувал с извънредната ситуация в родния си регион.

Санчес обяви разполагането на допълнителни 500 служители на гражданската защита. Увеличените ресурси „ще ни помогнат да реагираме през критичните часове“, каза той, добавяйки, че „времето не ни помага“. Температурите в по-голямата част от полуострова се движат над 40°C през последните десет дни - гореща вълна, която се очаква да продължи до средата на седмицата. Във Валенсия температурата на водата в Средиземно море достигна 32°C.

Алберто Нунес Фейжоо, лидерът на опозиционната Народна партия, каза на Санчес „да не губи повече време“ и да „предостави необходимите ресурси сега“, за да потуши горските пожари, защото премиерът, според него, „трябва да спре винаги да закъснява“.

Пожарите продължават да горят в западната и северозападната част на Иберийския полуостров, особено в провинциите Оренсе, Касерес и Леон, както и в съседните региони на Португалия, където в района на Гуарда беше наблюдавано огнено торнадо. Горските пожари взеха една жертва - бившият кмет на Гуарда Карлос Дамасо, който почина, докато се опитваше да се бори с пожар в своята общност.

Около 139 000 хектара в Португалия са изгорели досега тази година, като почти половината е загубена само през последните два дни. Площта, подложена на пожари, е 16 пъти по-голяма от миналата година. Към събота в цялата страна остават активни 44 горски пожара.

В Испания тази година са изгорели 115 000 хектара. Седем души са загинали в резултат на пожарите, включително доброволни пожарникари и жители, обхванати от пламъците. Няколко други са получили тежки изгаряния и наранявания.

От двете страни на границата между Испания и Португалия, гневни и отчаяни жители на най-засегнатите райони – които са селски и са изправени пред рязък спад на населението си – изразиха чувството си за изоставяне от властите пред лицето на пожарите.

„Преди тук е имало добитък и хората са обработвали земята. Сега няма никой и храсталаците превземат всичко“, каза 87-годишният Пласидо, докато оглежда пепелта на мястото, където някога се е намирало лозето му. „Бюрокрацията унищожи околната среда. Селата са празни.“

Нативидад Родригес каза: „Гражданската гвардия ми каза да си тръгна, но аз останах тук, за да защитавам това, което е мое. Аз и съседите, с маркучи и кофи с вода. Дори аз, с моето основно образование, знам, че неподрязаните храсталаци изгарят за минута... но когато дойде огънят, всички изчезват и ние оставаме да гасим пламъците с ръцете си. Те са негодници.“

Хиляди хора бяха евакуирани от засегнатите градове, многобройни пътища остават затворени и докато някои пожари са под контрол, избухват нови, а пожарните служби не са в състояние да овладеят всички.

Огромни стълбове дим, носещи се на север и запад, могат да се видят на сателитни изображения на Иберийския полуостров. Ситуацията в Естремадура се влоши, като пожарът, който избухна преди шест дни в Харила, в северната част на провинция Касерес, набира нова сила в резултат на ветровете. Мария Гуардиола, президент на автономния регион, заяви, че е „доста под контрол“ на южния си фланг, докато северният фланг „бушува“. В резултат на това град Гаргантия е евакуиран, а жителите на Ервас са посъветвани да останат по домовете си.

Кастилия и Леон имаха до 27 активни горски пожара; десет от тях с максимално ниво на тежест. Хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си поради близостта на пламъците и интензивния дим.

В Галисия, където пожарът е изгорил 50 000 хектара, все още има 12 активни пожара, които не са овладени, всички те в провинция Оренсе.