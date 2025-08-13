Повече от 5000 души в Испания не са могли да се върнат по домовете си заради пожари

Още по темата: Испания и Португалия обявиха повишена степен на тревога поради риск от пожари 04.08.2025 08:54

Най-малко пет големи пожара все още не са под контрол

Повече от 5000 души не можаха да се върнат по домовете си през нощта заради горски пожари, бушуващи в различни части на Испания, съобщава El Pais.

Според нея пожарът вече е унищожил хиляди хектари гора. Най-малко пет големи пожара все още не са под контрол. В Леон доброволец, който се е борил със стихиите, е починал заради пожара. Близо до Мадрид мъж е починал в болница след получаване на сериозни изгаряния. Има и жертви.

Освен пожарникарите, в гасенето на пожара участват военни, полиция и гражданска гвардия. Испанското министерство на вътрешните работи вече проведе извънредно заседание на държавния координационен комитет, за да оцени ситуацията.

Прогнозата за времето предвижда силни пориви на вятъра в някои райони, което може да затрудни гасенето на пожарите. Освен това, държавната метеорологична агенция на кралството е издала предупреждение за много провинции на страната поради екстремни горещини. Според прогнозите температурата на въздуха може да достигне 42 градуса.