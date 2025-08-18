Новата крилата ракета с голям обсег на Украйна "Фламинго" влезе в серийно производство

Украинският фотограф Ефрем Лукацки публикува първите снимки на новата крилата ракета с голям обсег „Фламинго“, която според информациите е влязла в серийно производство.

Снимките, направени на 14 август в завод на украинската отбранителна компания Fire Point, показват ракетата в процес на сглобяване. Според Лукацки системата е проектирана да поразява цели на разстояние над 3000 километра.

Въпреки че официалните технически спецификации все още не са разкрити, дизайнът на ракетата изглежда подобен на системата FP-5, представена по-рано тази година от британската компания Milanion Group на отбранителната изложба IDEX-2025 в Абу Даби.

Тази система разполага с бойна глава от 1000 кг, максимален обсег от 3000 километра и тегло при изстрелване от около шест тона. Тя има шестметров фиксиран размах на крилете, достига скорост до 900 км/ч и използва комбинирана система за насочване, включваща сателитна навигация, устойчива на електронна война.

Наблюдатели отбелязват, че украинската „Фламинго” може да има сходни параметри, макар че все още се очаква потвърждение от официални източници.

Украйна последователно развива своята ракетна програма през последните години. Противокорабната ракета „Нептун“, представена за първи път през 2020 г., спечели международно признание през април 2022 г., когато беше използвана за удари и потапяне на руския крайцер „Москва“. Оттогава насам, модернизирани варианти на „Нептун“ са адаптирани за наземни атаки с удължен обсег.

Други проекти включват тактическата балистична ракета „Грим-2“ (известна още като „Хрим-2“), проектирана за обсег до 500 км, и различни експериментални системи, разработени за противодействие на въздушни и морски заплахи.

По-рано тази година Украйна тества и нова балистична ракета, разработена в страната, която анализаторите описват като „по-голяма от ATACMS“. Според експерти по отбрана ракетата има обсег от около 300 километра, носи бойна глава с тегло над 400 килограма и вече е поразила руски командни цели в бойна употреба.

Анализаторите отбелязват, че тя демонстрира подобрена точност в сравнение със системите от съветската епоха и може да бъде разширена до обсег до 500 километра за вътрешно разгръщане.