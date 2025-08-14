Пожари в Испания унищожиха около 50 хиляди хектара гора

Европа
Снимка: Х (Twitter)

Трима души са загинали при пожарите

Пожарите, бушуващи в Испания, вече са унищожили приблизително 50 хиляди хектара гори в различни региони на страната, съобщава агенция EFE.

В автономната област Кастилия и Леон борбата със стихиите се усложнява от силни пориви на вятъра и сухи гръмотевични бури. В провинция Леон около 8 хиляди души са евакуирани заради пожара.

Според местните медии, трима души са загинали при пожарите, а около 20 са ранени. По-рано испанските власти поискаха помощ от ЕС за потушаване на пожара. В резултат на това беше обявено, че общността ще изпрати два самолета в кралството, за да помогне в борбата със стихиите.

От началото на годината пожарите в Испания са изпепелили около 105 хиляди хектара земя, което е повече от два пъти повече от общия брой за 2024 г.

Според вестник El País пожарът в провинция Самора, който започна на 10 август, може да се превърне в най-големия, регистриран в Испания. Площта му е 38 хиляди хектара.

Пожарът се гаси на фона на екстремна жега, като се очаква температурите да надхвърлят 40 градуса в някои региони.

