Пожари в Испания унищожиха около 50 хиляди хектара гора

Пожарите, бушуващи в Испания, вече са унищожили приблизително 50 хиляди хектара гори в различни региони на страната, съобщава агенция EFE.
В автономната област Кастилия и Леон борбата със стихиите се усложнява от силни пориви на вятъра и сухи гръмотевични бури. В провинция Леон около 8 хиляди души са евакуирани заради пожара.
Според местните медии, трима души са загинали при пожарите, а около 20 са ранени. По-рано испанските власти поискаха помощ от ЕС за потушаване на пожара. В резултат на това беше обявено, че общността ще изпрати два самолета в кралството, за да помогне в борбата със стихиите.
#EsNoticia | 🔥🇪🇸 Al menos dos muertos y más de cinco mil desalojados es el saldo que han dejado los fuertes incendios en España.— EVTV (@EVTVMiami) August 13, 2025
🚨 Vías ferroviarias cortadas y patrimonios naturales han sido devastados por las llamas que permanecen activas en siete comunidades y que han… pic.twitter.com/5jJiqvdZpI
От началото на годината пожарите в Испания са изпепелили около 105 хиляди хектара земя, което е повече от два пъти повече от общия брой за 2024 г.
Според вестник El País пожарът в провинция Самора, който започна на 10 август, може да се превърне в най-големия, регистриран в Испания. Площта му е 38 хиляди хектара.
Пожарът се гаси на фона на екстремна жега, като се очаква температурите да надхвърлят 40 градуса в някои региони.
Confirmado mediante imagen 🛰️#Sentinel2 de 🇪🇺@CopernicusEU (resolución de hasta 10 m/px)— educación forestal (@eforestal) August 13, 2025
🔥36 576 ha afectadas.
El incendio de mayor extensión jamás registrado en 🇪🇸España.
Aquí los detalles: 🔗https://t.co/cSfuBitbgC https://t.co/NbPixeLnJf pic.twitter.com/BwJeKPrwez