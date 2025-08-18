Зеленски се надява, че по време на посещението му в Белия дом Джей Ди Ванс няма да е в Овалния кабинет

Предстоящото завръщане на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом вероятно ще протече по-гладко, ако вицепрезидентът Джей Ди Ванс не присъства, заяви украински служител.

По време на последното посещение на украинския лидер в Белия дом в края на февруари Зеленски беше смъмрен от президента Доналд Тръмп и вицепрезидента пред камерите на целия свят. Визитата беше още един спад във вече обтегнатите отношения между Киев и администрацията на Тръмп - ужасен дипломатически момент, който украинските служители се стремят да поправят, докато усилията на САЩ да постигнат споразумение за прекратяване на конфликта продължават.

Ще бъде по-добре за украинската делегация, ако Ванс не присъства на срещата в понеделник, каза източник, близък до Зеленски, пред Newsweek.

На срещата в Овалния кабинет през февруари Ванс „провокира“ украинския лидер, каза източникът.

Сред различни остри реплики, Ванс каза на Зеленски: „Изрази няколко думи на признателност към Съединените американски щати и президента, който се опитва да спаси страната ти.“

Зеленски „си е научил урока“ от февруари и ще се стреми да възприеме дипломатичен и уважителен тон, каза източникът.

Администрацията на Тръмп е по-малко вероятно да „го тормози отново“, ако украинският лидер се присъедини към европейските съюзници на Украйна, добавиха те.

Редица европейски държавни глави потвърдиха, че ще пътуват до Вашингтон за срещата в Белия дом със Зеленски, включително британският премиер сър Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон. Финландският президент Александър Стуб може да присъства, съобщи Politico в неделя. Финландският лидер се е сближил с Тръмп чрез споделена любов към голфа, докато е начело на страна, която има значителна сухопътна граница, както и опасения относно Русия.

Очаква се да присъстват и Урсула фон дер Лайен, ръководител на Европейската комисия, и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който е изградил близки отношения с Тръмп, докато е насочвал Европа към единство.

Украйна постоянно заявява, че се нуждае от гаранции за сигурност и че не е обвързана с никакви ограничения за размера на армията си. Киев също иска да бъде на пътя към членство в НАТО и Европейския съюз. Русия иска Украйна да бъде неутрална държава.

Очакванията за срещата в понеделник са ниски, каза източникът.

„Не можете да ги помирите“, твърди той, визирайки украинските и руските искания.

„Сега наистина зависи от президента Зеленски да го направи“, каза Тръмп пред Fox News след срещата на върха в Аляска. „Бих казал също, че европейските нации трябва да се включат малко.“