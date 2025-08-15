Следи от нов човешки вид в древни зъби на 2,8 млн. години

Homo erectus, Australopithecus sediba и Paranthropus robustus са съжителствали преди 2 милиона години

Внимателно изследване на 13 зъба, открити в изследователската зона Леди-Герару, на възраст от 2,6 до 2,8 милиона години, добавя нови фрагменти от доказателства към все по-сложната история на човешкия произход и потенциално разкрива изцяло нов вид, според изследване, публикувано в списанието Nature.

Човешката еволюция отдавна се визуализира като проста линейна времева линия, нещо като еволюционна щафета, в която един вид еволюира в друг, от маймуни до съвременни хора.

Новите находки потвърждават, че еволюцията на човека е по-скоро като заплетен храст. Различни видове и различни клони от родословното дърво на хоминидите се преплитат във времето и пространството. Три по-малки зъба, според изследователите, са от групата, към която принадлежат съвременните хора, Homo, и датират от преди 2,6 и 2,8 милиона години. Те са открити в Леди-Герару през 2015 и 2018 г. По-големите зъби са принадлежали на роднини на Люси – австралопитек, чиято известна находка в Етиопия преди 50 години промени съвременното разбиране за произхода на човека, пише The Washington Post.

Вече външни изследователи обсъждат следващите стъпки и дали са съгласни, че зъбите, открити от екипа на Рийд, представляват нов вид австралопитек. Проучването беше подкрепено от Националната научна фондация. Поради несигурността около федералното финансиране, Рийд все още не е сигурен дали ще получи финансиране за следващата година.

In ancient teeth, clues of human evolution — and perhaps a new species https://t.co/1kaxLSAHtB — Washington Post Photo (@WashPostPhoto) August 14, 2025

От години палеоантрополозите събират доказателства за разнообразния свят на хоминидите – групата, която включва съвременните хора и нашите близки предци.

В Кения запазени отпечатъци на стъпки на възраст 1,5 милиона години показват, че Homo erectus и друг клон от родословното дърво на хоминидите, Paranthropus boisei, са вървели по бреговете на езеро в рамките на няколко часа или дни един от друг.

В и около пещера в Южна Африка, фосили разкриват, че Homo erectus, Australopithecus sediba и Paranthropus robustus са съжителствали преди 2 милиона години.

Сега, в Източна Африка, на обекти в изследователската зона Леди-Герару, колекция от древни зъби показва, че Homo и Australopithecus са съжителствали на още едно място. Но дали са взаимодействали помежду си? Дали са се кръстосали?

Джон Хокс, палеоантрополог от Университета на Уисконсин в Мадисън, който не е участвал в работата, каза, че находката е вълнуваща, защото отваря прозорец към критичен и мистериозен период от еволюцията на човека между 2,5 и 3 милиона години. Той каза, че с нетърпение очаква публикуването на работата, но отбеляза, че такива находки повдигат толкова въпроси, колкото и отговори.

„Видът доказателства, които Леди-Герару предоставя, обхващат стотици хиляди години и потенциално стотици квадратни километри“, каза Хокс. „Когато няколко неща се съобщават заедно по този начин, възниква предизвикателството да се интерпретира какво точно ни казват тези доказателства.“

Клеман Заноли, палеоантрополог от Университета в Бордо, заяви в имейл, че все още не е убеден, че зъбите са от нов вид австралопитек, и ще бъде предпазлив в приписването на по-малките зъби на Homo. По-новите техники, които използват компютърна томография, позволяват на учените да изучават вътрешната структура на зъбите и да изградят по-солидна теза.

Когато преди половин век беше открита известната фосилна находка Луси, тя беше популяризирана като „липсващата брънка“ между маймуните и хората. Тогава еволюцията на човека изглеждаше по-проста. Днес дървото на човешката еволюция е пълно с видове, които може да са били преки предци, далечни братовчеди или странични клони, които са измрели.

Ако не друго, науката за човешката еволюция се превърна в още по-голяма загадка, тъй като стана ясно, че някога по планетата са ходели много хоминиди, които понякога са взаимодействали помежду си. Тъй като белезите на човешката иновативност – като използването на каменни инструменти и разфасоването на месо – се оказаха общи за хоминидните предци, въпросът как и защо само хората са успели, стана още по-загадъчен.

Зерай Алемсегед, палеоантрополог и професор в Чикагския университет, каза, че според него е възможно зъбите на австралопите, описани в статията, да не са от нов вид, а да са доказателство, че видът на Луси е продължил да съществува. Australopithecus afarensis се смяташе, че е изчезнал преди около 2,95 милиона години от Източна Африка.

Един модел за разбиране на човешката еволюция е концепцията, наречена „зараждаща се кладогенеза“. В този модел видовете не се променят постепенно в следващия вид и не изчезват. Те дават начало на различни видове в различни времена и на различни места, а предците им могат да останат и да живеят заедно с тях. Видът на Луси може да е бил един от тези дългоживеещи видове, а зъбите са едно ново доказателство, което трябва да се вземе под внимание.