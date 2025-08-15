Моди: Индия няма да се поддаде отново на ядрен изнудване

Още по темата: Пакистан и Индия са близо до намаляване на числеността на войските по границата си 30.05.2025 14:21

Нашите войски направиха нещо, което никой не е правил от десетилетия

Ядреният шантаж вече няма да влияе на решенията на Индия в областта на осигуряването на сигурността на страната. Това каза индийският премиер Нарендра Моди, произнасяйки реч по случай Деня на независимостта на Индия, съобщава Hindustan Times.

„Индия реши, че няма да толерира ядрен шантаж. Ядреният шантаж се случва от дълго време, но сега няма да го приемем“, каза той. „Решихме, че терористите и техните приятели няма да бъдат пощадени и ще бъдат третирани равностойно. Няма да се поддадем на ядрен натиск“, добави Моди.

Позовавайки се на атаката в Пахалгам и реакцията на страната, операция „Синдур“, индийският премиер заяви, че правителството е дало пълна свобода на действие на въоръжените сили.

„Те решават стратегията, целта и времето. Нашите войски направиха нещо, което никой не е правил от десетилетия. Проникнахме на стотици километри във вражеска територия и сринахме със земята щаба на терористите“, каза той.

На 22 април в Пахалгам, в индийската съюзна територия Джаму и Кашмир, е извършена терористична атака. Двадесет и пет индийски граждани и един непалец са убити. Индия заяви, че има доказателства, че пакистанското междуведомствено разузнаване е участвало в атаката. В нощта на 7 май индийските сили започнаха операция „Синдур“, нанасяйки удари по цели в Пакистан, където са били базирани терористи. Пакистан отвърна на удара. На 10 май и двете страни обявиха пълно прекратяване на огъня.

Денят на независимостта на Индия отбелязва освобождението на страната от британско владичество и тази година се чества за 79-ти път. На 15 август 1947 г. първият министър-председател на Индия Джавахарлал Неру издига националното знаме над Червената крепост на столицата, символизирайки заминаването на британските колонизатори.