Как климатът доведе до разпадането на цивилизацията на маите

Цивилизацията на маите претърпява 44 години суша през последните си два века

След векове на блясък, цивилизацията на маите започва да запада през 8 век сл. Хр., като се срива напълно през следващите два. Те изоставят градовете си, с пирамидите, стадионите, церемониалните площади и полетата си, поддържани от хидравлично инженерство, толкова гениално и технологично, колкото и това на техните съвременници, арабите, пише El País.

Този процес на упадък е приписван на съседни войни, нашествия от север и юг, болести, изменение на климата или комбинация от всички или няколко от тези фактори. Но сред всички тях влиянието на климата върху основата на подобни аграрни общества се откроява. Сега, изучаването на сталагмит от пещера близо до градове на маите като Чичен Ица направи възможно изясняването на неговата роля: според този анализ, публикуван в Science Advances, поне 44 от последните 200 години от класическия период са били свидетели на екстремни суши.

Подобно на първите аграрни империи в Близкия и Средния изток, основани на градската експлоатация на излишното зърно от провинцията, градовете на маите са зависели от производството на различни култури, особено царевица. И подобно на тях, сушата е могла да ги помете. Това, което група изследователи сега откриха, е, че от 870 до 1100 г. сл. Хр. е имало осем екстремни суши на полуостров Юкатан, един от основните райони на цивилизацията на маите. Те определят какво означава екстремна суша: три или повече последователни години с удължаване на сухия сезон с поне три месеца или изобщо без влажен сезон.

Първата от тези суши започва през 894 г. Тя е последвана от година с нормални валежи, последвана от пет последователни години почти без дъжд. Най-дълготрайното събитие се случва през 929 г., когато валежите са аномално ниски в продължение на 13 години. Това е най-дълготрайната суша, откакто започват да се водят записи, както предколумбовата, така и през следващите векове.

Няколко от авторите на изследването на сталагмита в Лабна, един от градовете, изоставени след няколко екстремни засушавания.

Утайките на дъното на езерата и изследването на други сталагмити вече показаха важната роля на сушата по време на така наречения Терминален класически период на маите. Различните спелеотеми (като сталактити и сталагмити) растат капка по капка с минералите, присъстващи във филтрираната вода, и го правят година след година, слой по слой. Това им позволява, подобно на дървесните пръстени, да бъдат използвани като екологични свидетели, особено на валежите. Големият принос на тази работа тук е, че те са успели да наблюдават вариациите във валежите не слой по слой или година по година, а почти месец по месец.

„Познаването на средните годишни валежи не ни казва толкова, колкото знанието какъв е бил всеки дъждовен сезон“, спомня си Даниел Джеймс, изследовател, специализиран в реконструкция на миналия климат в University College London (Великобритания) и първи автор на изследването. Царевицата расте през целия влажен сезон и се прибира в края му. А добивът на реколтата зависи от валежите. „Възможността да изолираме дъждовния сезон ни позволява точно да проследим продължителността на сушата по време на дъждовния сезон, което определя успеха или неуспеха на реколтата“, добавя Джеймс.

Изследователите установили, че датирането на събитията на суша съответства сравнително добре на данните, получени от други спелеотеми и езерни седименти. Като цяло те видели, че климатичните данни съвпадат с археологическите данни: надписи върху възпоменателни стели, строителство на паметници и политическа дейност на няколко важни северни места на маите са спрели по различно време през този период на климатичен стрес.

Пещерите Цабна, на няколко десетки километра от градове на маите като Чичен Ица и Уксмал, регистрира периода между 870 и 1100 г. Но има празнина от около 50 години, между 1021 и 1070 г., в която спелеотемата не е растяла.

Историкът Рафаел Кобос, професор в Автономния университет на Юкатан (Мексико) и експерт по цивилизацията на маите, припомня, че градовете в региона са били изправени пред подобен натиск.

„Моите изследвания показват, че както Уксмал, така и Чичен Ица са съществували по едно и също време и двата предколумбови града са завършили своето развитие и разцвет в края на 11-ти век, точно когато голямата суша, засегнала Юкатан и останалата част от света, е била в своя разцвет“, каза той.

Въпреки че признава, че има хора, които въз основа на археологическите данни защитават оцеляването на центрове като Чичен Ица, които са процъфтявали дори в този контекст на климатични неблагоприятности, в крайна сметка „цивилизацията на маите, с нейното общество, което е зависело от производството на царевични ниви за храна, не е могла да издържа голямото си население и е настъпил социално-политически-икономически колапс“.