Само 1% от оцелелите от Хирошима и Нагасаки са починали от рак, причинен от радиация

Около 140 000 души в Хирошима и 74 000 в Нагасаки са починали до края на 1945 г. от последиците от взрива

Според ново обширно проучване, раковите заболявания, причинени от радиация от атомните бомби, хвърлени върху Хирошима и Нагасаки преди 80 години, са убили или ще убият под 1% от първоначално оцелелите след експлозиите и радиационното облъчване, пише Financial Times.

Смята се, че около 140 000 души в Хирошима и 74 000 в Нагасаки са починали до края на 1945 г. от последиците от взрива, топлината и острото радиационно отравяне. На церемония по случай 80-годишнината в Нагасаки в събота японският премиер Шигеру Ишиба заяви, че е от съществено значение да се предават спомените за „бруталното въздействие на вредите, причинени от атомните бомбардировки“.

Излагането на високи нива на радиация увеличава риска от рак. Филип Томас, професор по управление на риска в университета в Бристъл, обаче заяви, че оценката на неговото проучване, че само 3100 от 324 000 оцелели от атомните бомбардировки са починали или ще умрат от радиационно-индуцирана левкемия или солидни тумори, би изненадала мнозина.

„Това изследване показва, че радиацията, макар и опасна, е по-слаба причина за рак, отколкото много хора си мислят“, каза Томас, чиято по-ранна кариера е прекарана в ядрената индустрия. Резултатите му са публикувани в Journal of Biological Physics and Chemistry.

Томас разшири анализа на официалната японо-американска фондация за изследване на радиационните ефекти, чието проучване за продължителността на живота се е концентрирало върху извадка от 87 000 оцелели от хибакуша от 1950 г. насам. Чрез включване на допълнителни здравни и демографски данни, анализът му обхваща приблизително 324 000 души в двата града, които са оцелели след непосредствените последици от бомбите.

В проучването са използвани различни математически и статистически техники, за да се екстраполира смъртността от рак от края на 40-те години на миналия век до 2055 г., когато най-младият възможен оцелял ще бъде на 110 години. Рискът от индуцирана от радиация левкемия започва да се увеличава две или три години след облъчването и достига пик след около 10 години, докато някои солидни тумори може да се нуждаят от повече от 50 години, за да се развият.

„Дори оцелелите, които са получили огромни дози радиация, са живели забележително дълго“, каза Томас.

Ейми Берингтън, професор по епидемиология на рака в Лондонския институт за изследване на рака, заяви:

„Страховете относно рисковете от йонизиращо лъчение могат да бъдат преувеличени от някои и омаловажени от други. Това е много сложен въпрос. Но общите заключения на Томас са в голяма степен в съответствие с предишни изследвания върху рисковете от рак сред оцелелите от Хирошима и Нагасаки.“

Според здравното министерство на Япония, от останалите 99 130 хибакуша, около 4738 са оценени като отговарящи на условията за получаване на специални медицински плащания за заболявания, причинени от радиация.

В речта си в събота Ишиба заяви, че атомните бомбардировки са причинили дългосрочни здравословни проблеми и че съобщаването на „истинската им същност“ е „от решаващо значение като отправна точка за всички усилия за ядрено разоръжаване“.

Берингтън каза, че едно успокояващо откритие от изследванията на хибакуша е, че никакви здравни рискове не са били предадени на децата им, добавяйки, че подобни рискове са сред „най-големите страхове“ на хората, евакуирани по време на кризата и авариите в японската атомна електроцентрала Фукушима Даичи, след като тя беше засегната от цунами през 2011 г.