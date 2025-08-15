Ел Салвадор може да удължи задържането на членове на банди до 2027 г.

През юли 2023 г. Конгресът на Ел Салвадор одобри групови съдебни процеси

Заподозрени членове на банди, които са в затвора по силата на обявеното в Ел Салвадор извънредно положение от март 2022 г., могат да бъдат задържани за още две години без съдебен процес, след решение на комисията по сигурността на Конгреса, взето в четвъртък, съобщава Reuters.

Промените в Закона за борба с организираната престъпност на централноамериканската страна имат за цел да дадат на прокуратурата срок до август 2027 г. да състави дела срещу задържаните оттогава.

Законодателите от мнозинството в управляващата партия, които гласуваха за приемането на мярката, заявиха, че е необходимо да се съберат доказателства и да се ускорят съдебните производства срещу предполагаемите членове на банди, както и да се предотврати освобождаването на задържаните.

Предложението, внесено 10 дни преди изтичането на предишния двугодишен срок, все още трябва да бъде гласувано от цялата законодателна власт, която, подобно на комисията, се контролира от управляващата партия и е много вероятно да приеме предложението.

„Тази комисия ще продължи да работи за борба с престъпността и бандите, за да гарантира, че тези терористични групи никога няма да се върнат по улиците ни“, заяви Калеб Наваро, депутат от управляващата партия Nuevas Ideas.

Генералният прокурор Родолфо Делгадо определи мярката, приета в четвъртък, като „много важен“ инструмент, който ще позволи на 44-те съдии по организирана престъпност в страната да разгледат около 600 колективни дела, в които са замесени 88 750 арестувани лица.

През юли 2023 г. Конгресът на Ел Салвадор одобри групови съдебни процеси за десетките хиляди арестувани по време на репресиите на президента Найиб Букеле срещу престъпните банди, които доведеха страната до един от най-високите проценти на лишаване от свобода в света.

Опозиционни политици и правозащитни групи заявиха, че груповите съдебни процеси рискуват да лишат задържаните от правото им на справедлив процес и индивидуалната презумпция за невиновност.