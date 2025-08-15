Трудностите на Тайните служби заради срещата на върха Путин-Тръмп

Подготовката за срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин във военна база в Анкъридж се оказа изключително трудна за Тайните служби на САЩ, съобщава Bloomberg.

Операцията е била планирана само за седмица. Единственият агент на Тайните служби в Аляска е започнал подготовка за пристигането на стотици колеги. Основните трудности са свързани с пиковия туристически сезон - има недостиг на жилища и транспорт.

Обаждането до Боу Дисброу беше различно от всички, които недвижимият агент от Анкъридж беше получавал досега. Къщите му за краткосрочно наемане обикновено се наемат от туристи, които посещават ледниците, или от бизнес пътници, които са на път. Този път заявката дойде от американските тайни служби.

„Повечето от къщите ми за краткосрочно наемане бяха резервирани, но успях да настаня част от гостите в една къща“, каза той.

Това не беше последната заявка, свързана с дългоочакваната среща на върха между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, насрочена за петък. Скоро след обаждането от Тайните служби, руското консулство в Ню Йорк се обади на Дисброу с същата молба. Тъй като нямаше свободни места, той насочи служителите към свой приятел, който имаше обзаведени празни апартаменти.

Когато Тръмп обяви срещата в Аляска преди седмица, единственият агент, назначен в Последната граница, започна да се подготвя за настаняването на стотици подкрепления в следващите дни. Мисията на агенцията беше необичайно сложна: да защити американския и руския президент на едно и също място, всеки от тях обграден от тежко въоръжена охрана.

Четирима души, запознати с планирането, казаха, че операцията се превърна в спринт, съкратен до една седмица. Тъй като срещата е на американска територия, Тайните служби могат да пренасят оръжия, комуникационна техника и медицинско оборудване без чуждестранни ограничения. Но географското положение поставя свои пречки.

Анкоридж разполага с ограничен брой хотелски стаи и малък пазар за коли под наем, така че превозните средства и други активи се доставят със самолети или се карат от други части на щата. SUV автомобилите за кортежа пристигат от континенталната част на САЩ с товарни самолети.

Срещата ще се проведе в съвместната база Елмендорф-Ричардсън, най-голямата военна база в Аляска. Базата, която по време на Студената война е била слушателен пост на по-малко от 1000 мили от Русия, предлага контролирано въздушно пространство, укрепени порти и незабавен достъп до военни части и, като активна база, е затворена за обществеността.

„Намираме се в разгара на туристическия сезон, така че хотелите са препълнени, колите са препълнени“, заяви губернаторът на Аляска Майк Дънливи в четвъртък пред Bloomberg Television. „Провеждането на срещата в базата облекчава много проблеми.“

Макар Анкъридж да е бил домакин на папата и на бившия президент Роналд Рейгън в миналото, срещата на върха е „едно от най-големите събития“, които са се случвали в града, заяви Дънливи, който е републиканец.

Протоколът на Държавния департамент определя голяма част от плана. По време на двустранна среща официални лица заявиха, че правилата за взаимност означават, че всяко уважение, проявено към един лидер, трябва да бъде отвърнато и на другия. Руските служби за сигурност ще контролират непосредствените движения на Путин, докато тайните служби ще поддържат външен периметър.

Никоя от страните няма да отваря вратите на другата или да се вози в превозните средства на другата. Ако пред залата за срещи са разположени 10 американски агенти, от другата страна ще стоят 10 руски агенти. Всичко е съобразено – човек за човек, оръжие за оръжие, заяви един от източниците.

Тази симетрия ще се простира от кортежа при пристигането до разположението на преводачите в залата. Двете страни ще донесат свои екипи от преводачи. Дори броят и размерът на стаите за изчакване – защитени зони за всеки от лидерите – са предмет на преговори.

Тайните служби все още чакат Русия да одобри официално пълния план за сигурност, заявиха източниците.

„Безопасността на президента е наш най-висок приоритет“, заяви Тайните служби в изявление. „За да поддържаме оперативната сигурност, Тайните служби не обсъждат конкретните средства и методи, използвани за провеждането на нашите операции по охрана.“

Разполагането на сили в Аляска се случва, докато агенцията охранява и вицепрезидента Дж. Д. Ванс в Обединеното кралство, подготвя се за Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващия месец и осигурява охрана на бившите президенти Барак Обама, Джо Байдън и Джордж У. Буш, както и на бившия вицепрезидент Камала Харис. Двадесет агенти и офицери бяха назначени тази седмица, за да подкрепят федералното поемане на полицейското управление в Вашингтон от Тръмп.

Сега стотици агенти са пристигнали в Анкъридж. Хотелите в центъра са пълни. Паркингите за коли под наем са освободени за конвои. Агенти в костюми и с слушалки са разположени на кръстовища, докато други, в цивилни дрехи, се сливат с хората в кафенетата и паркингите. Полицаи от щата Аляска и местната полиция са разположени по маршрутите на кортежа, които са начертани до най-малкия завой.

Всяко движение на превозните средства на двамата лидери е хореографирано, за да се поддържа разстояние между тях и да се гарантира пълната им защита.

Тръмп описа срещата като „проучвателна“ и като усилие за прекратяване на войната на Русия в Украйна, като намекна, че част от сделката може да бъде териториална размяна. Путин се опита да укрепи отношенията си с Тръмп преди срещата на върха, като похвали усилията на американския лидер да посредничи за прекратяване на войната в Украйна и обеща икономическо сътрудничество, както и нов договор за контрол над въоръженията.