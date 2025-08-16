Голяма коронална дупка расте върху Слънцето, очакват се магнитни бури

На Слънцето е започнала да расте голяма коронална дупка, която може да причини магнитни бури. Това се съобщава в изявление на Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките (ИКИ РАН).

Нейни експерти отбелязаха, че короналната дупка е започнала да расте преди няколко дни от страната на Слънцето, обърната към Земята. Освен това, през последните 24 часа размерът ѝ се е увеличил с 50 процента. Учените заявиха, че в района на дупката трябва да се наблюдава особено бърз и плътен поток от слънчев вятър. Скоростта му ще започне да се увеличава в понеделник, 18 август. Такива явления могат да причинят магнитни бури.

Учените прогнозират, че до 19-20 август скоростта на слънчевия вятър ще достигне ниво в диапазона от 800-900 километра в секунда, което е повече от два пъти над нормалните стойности. „Това се разглежда като основен фактор, влияещ върху геомагнитната ситуация в мащаб от 7-10 дни“, се казва в изявлението.

Въпреки това, магнитното поле на Земята ще остане спокойно през предстоящия уикенд. |