Петер Сиярто: Украйна атакува енергийната сигурност на Унгария. Това е възмутително и неприемливо!

Украйна отново атакува петролопровода за Унгария, което доведе до спиране на транспорта на петрол до страната ни. Още една атака срещу енергийната ни сигурност е възмутителна и неприемлива! Това заяви в социалните мрежи външният министър на Унгария Петер Сиярто.



"Павел Сорокин, заместник-министър на енергетиката на Русия, току-що съобщи, че руски специалисти се опитват да възстановят трансформаторната станция, която е от съществено значение за работата на тръбопровода, възможно най-скоро, но все още не може да каже кога доставките ще бъдат възобновени", обясни той.

Сиярто коментира още, че Брюксел и Киев се опитват да въвлекат Унгария във войната от три години, като атакуват енергийната сигурност на страната.



"Така че нека бъдем ясни отново: Tова не е нашата война, не е наша работа, ние искаме да стоим настрана от нея и докато сме на власт, ще стоим настрана!! И накрая, едно напомняне за украинските вземащи решения: електричеството от Унгария играе ключова роля в енергийните доставки на Украйна" напомни Сиярто.