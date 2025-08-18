Петер Сиярто: Украйна атакува енергийната сигурност на Унгария. Това е възмутително и неприемливо!

снимка: Facebook / Szijjártó Péter
Унгарският външен министър Петер Сиярто

Украйна отново атакува петролопровода за Унгария, което доведе до спиране на транспорта на петрол до страната ни. Още една атака срещу енергийната ни сигурност е възмутителна и неприемлива! Това заяви в социалните мрежи външният министър на Унгария Петер Сиярто.
 
"Павел Сорокин, заместник-министър на енергетиката на Русия, току-що съобщи, че руски специалисти се опитват да възстановят трансформаторната станция, която е от съществено значение за работата на тръбопровода, възможно най-скоро, но все още не може да каже кога доставките ще бъдат възобновени", обясни той.

Сиярто коментира още, че Брюксел и Киев се опитват да въвлекат Унгария във войната от три години, като атакуват енергийната сигурност на страната.
  
"Така че нека бъдем ясни отново: Tова не е нашата война, не е наша работа, ние искаме да стоим настрана от нея и докато сме на власт, ще стоим настрана!! И накрая, едно напомняне за украинските вземащи решения: електричеството от Унгария играе ключова роля в енергийните доставки на Украйна" напомни Сиярто.

