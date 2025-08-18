Зеленски е готов да направи „смилаем компромис“ по настоящата фронтова линия, който украинците могат да приемат, за да спре войната

Украинският президент Володимир Зеленски ще се стреми да установи „продуктивен мирен процес“ в разговорите с американския президент Доналд Тръмп, без да принуждава Киев да предприема „невъзможни стъпки като изтегляне на войските“ от Донецка и Луганска области, заяви висш украински служител, близък до Зеленски, пред Financial Times.

Според него украинският президент е готов да направи „смилаем компромис“ по настоящата фронтова линия, който украинците могат да приемат.

Високопоставен украински служител по сигурността заяви пред вестника, че всяко споразумение за прекратяване на войната ще трябва да бъде подкрепено от „реална сила“ като НАТО.

„Отношенията с Русия са въпрос на сила“, каза източникът.

Американският президент Доналд Тръмп ще бъде домакин на Зеленски и няколко европейски лидери в Белия дом вечерта на 18 август московско време, за да обсъдят условията на потенциално мирно споразумение, което американският лидер обсъди с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август.

Според източници на Bloomberg, Тръмп планира да се съсредоточи върху въпроса за териториалните отстъпки, поискани от Русия, докато Киев ще се стреми да получи евентуални гаранции за сигурност.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио официално обяви, че срещата във Вашингтон ще се фокусира върху гаранциите за сигурност за Украйна, включително какво ще допринесе САЩ.

Доналд Тръмп е заявил на съюзниците си, че Владимир Путин иска Украйна да отстъпи контрола над Донецка и Луганска области на Русия и да замрази фронтовите линии в Запорожка и Херсонска области, съобщава Bloomberg. Русия потенциално би могла да изтегли войските си от Сумската и Харковската области, където руските войски контролират малки райони. Зеленски многократно е заявявал, че украинската конституция не позволява „търговия със земя“.

Специалният пратеник на Доналд Тръмп Стивън Уиткоф заяви на 17 август, че Русия се е съгласила на „стабилни“ гаранции за сигурност за Украйна, подобни на член 5 от договора за колективна отбрана на НАТО. Този член постановява, че нападение срещу един член на НАТО е нападение срещу всички. Виткоф подчерта, че Украйна трябва да одобри подобно споразумение.