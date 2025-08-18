Сирски: Русия подготвя активни настъпления на Покровското и Запорожкото направление

В момента врагът се прегрупира и се концентрира в две основни направления: Покровското и Запорожкото. Това заявява главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), генерал Александър Сирски, в интервю за РБК-Украйна.

"Ситуацията на фронта в момента е наистина трудна. Тя се характеризира с продължаването на стратегическата настъпателна операция на Русия“, подчертава той.

Сирски посочи две направления, в които Русия струпва сили.

"Това е Покровското направление, което остава решаващо за руснаците. И сега врагът прехвърля своите части от Суми в Запорожкото направление. Тоест, това ще бъде второто направление, в което врагът планира да започне активни настъпателни действия“, смята главнокомандващият на ВСУ.

Въпреки факта, че в момента в Запорожкото направление се водят действия с ниска интензивност, руснаците се опитват да нанесат мощен удар, който беше планиран преди година.

"Спомняте си, че Курската операция току-що осуети плановете им“, добави Сирски.

Главнокомандващият припомня, че руснаците прехвърлят войски от Запорожката област в Курската област, по-специално 76-та десантно-щурмова дивизия.

Относно целите на руската армия в това направление Сирски отбелязва:

"Целта е да пробият отбраната ни и да напреднат дълбоко в територията. Тяхната цел, разбира се, е целият регион.“

Украинският командир подчертава също, че Русия не се ограничава само с две направления. И въпреки че Запорожкото и Покровското направление са приоритетни за близко бъдеще, Русият продължава да атакува в Новопавловското направление, а военни сблъсъци се водят активно и в Лиманското направление.

"Руснаците също се опитват да постигнат успех и там, но боевете в тази област са в по-малък мащаб“, обобщава Сирски.