Външният министър на Германия: Против съм германски войски да се разположат в Украйна за гарантиране на бъдещ мир

Външният министър на Германия Йохан Вадефул предизвика напрежение преди срещата на върха във Вашингтон. В подкаст той заяви, че е против разполагането на германски войски в Украйна за гарантиране на бъдещ мир. По думите му Бундесверът вече е натоварен с мисията в Литва и нов ангажимент би бил прекалено тежък.

Коментарите на германския външен министър идват в деликатен момент - канцлерът Фридрих Мерц, заедно с украинския президент Володимир Зеленски, френския лидер Еманюел Макрон и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, ще преговарят с Доналд Тръмп в Белия дом за европейската сигурност и войната в Украйна.

Според източници Тръмп е готов да обсъди американски гаранции за сигурността на Украйна - рязък завой спрямо досегашната му политика. Но той не желае да разполага американски войници, оставяйки тежестта на европейците. Това означава, че именно войски от Германия и други държави може да се окажат на фронтовата линия при евентуално ново руско нападение.

Европейските лидери настояват за единство и ясен сигнал към Владимир Путин. Но думите на Вадефул показват колко труден остава въпросът - кой ще гарантира мира в Украйна и с чии войници.

Намесата на външния министър в този момент носи и друг проблем - Фридрих Мерц е смятан за един от европейските лидери, чиято дума има значение за Тръмп. Затова и присъствието му в Белия дом днес е важно. Целта на европейското присъствие във Вашингтон е двойна: да предпази американския президент от сериозни грешки в отношенията с Русия и да изпрати послание към света: "Не оставяме Зеленски сам в Белия дом".