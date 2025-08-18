Премиерът на Република Сръбска подаде оставка

Вишкович е министър-председател на Република Сръбска от 2018 г.

Министър-председателят на Република Сръбска Радован Вишкович потвърди днес, че е подал оставка от този пост и че се избира ново правителство на Република Сръбска, съобщава белградският „Политика”.

Радован Вишкович заяви по време на пресконференция, че ще върши „някаква друга работа“, отбелязвайки, че ще остане член на Алианса на независимите социалдемократи (СНСД).

„Никога не съм се чувствал по-добре. Това е денят, който чакам, откакто бях назначен за министър-председател на Република Сръбска. Трябва да ви напомня, че Конституцията на Република Сръбска и Законът гласят, че когато избирате правителство на Република Сръбска, имате конституционно задължение, а номинираният за министър-председател може да прави промени в правителството с до една трета по време на мандата си“, добави Вишкович, предава РТРС.

Той пожела на новото правителство успешна работа и добави, че се гордее с всичко, което е направено досега.

„Ще продължа да бъда тук, на отговорни позиции. Ще остана тук, докато съм жив и докато не постигнем крайната си цел. Гордея се с Република Сръбска, нейните граждани и ръководството на Република Сръбска. Каквито и прогнози да ни бяха дадени, че ще се провалим, а ние ставаме по-силни и по-стабилни. Оставям стабилна Република Сръбска на моя наследник и пожелавам успех на новото правителство на Република Сръбска“, каза Вишкович, съобщи Танюг.

Вишкович е министър-председател на Република Сръбска от 2018 г.