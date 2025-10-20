Над един милион гърци ще получат намаления на данъка върху недвижимите имоти до 2026 г.

Общо мярката ще обхване 12 720 населени места в Гърция

Очаква се над един милион гръцки данъкоплатци да получат намаление на данъка върху недвижимите имоти (ENFIA) през 2026 г. Сред бенефициентите са лица, чието основно местожителство се намира в населени места с до 1500 жители, около 400 000 домакинства, които са застраховали домовете си срещу природни бедствия като земетресения, пожари и наводнения, както и лица с много ниски доходи, пише To Vima.

Според проектозакона за данъците на правителството, който в момента е в процес на обсъждане, тези корекции ще намалят общата тежест на ENFIA с приблизително 150 милиона евро за периода 2026–2027 г.

Основната промяна засяга жителите на малки населени места (до 1500 жители), с изключение на тези в региона Атика, с изключение на регионалната единица Острови. За тези данъкоплатци ENFIA върху основното им жилище ще бъде намален с 50 % през 2026 г. и напълно премахнат през 2027 г.

Това намаление се отнася само за права на собственост (пълна собственост, гола собственост или узуфрукт) върху основното жилище, при условие че общата стойност на имота не надвишава 400 000 евро. Тези, които притежават допълнителни имоти – като вторични или ваканционни жилища, парцели или земеделска земя – или чието основно жилище надвишава тази стойност, няма да имат право на отстъпката.

Както и през предходните години, сметката за ENFIA ще се плаща на 12 месечни вноски. Намалението от 50% се отнася строго за основни жилища, които отговарят на изискванията за максимална стойност на имота.

Общо мярката ще обхване 12 720 населени места в Гърция, в които живеят над 2,1 милиона души – както на континента, така и на островите. В крайна сметка се очаква над един милион данъкоплатци да се възползват от тази облекчение, което е значителна стъпка към облекчаване на данъчната тежест за собствениците на жилища в малките общини.