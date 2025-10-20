„Без дрехи и без светлина“: Жена е държана заключена 27 години в детската си стая (СНИМКА)

В продължение на 27 години Мирела К. живяла заключена в малка стая, далеч от света — без дрехи, без светлина, без човешка близост. 42-годишната жена, чието състояние шокира Полша, е освободена едва след случайна полицейска проверка.

Жената е била в неизвестност близо 15 години. През това време тя е била напълно изолирана в детската си стая при крайно лоши условия, съобщават полските медии. Мирела никога не е имала лична карта и не е излизала навън – причините защо родителите ѝ са я държали затворена остават неясни.

В края на юли полицията е била извикана в дома на семейството, след сигнал от съседи за силни викове. На място 81-годишната майка на Мирела твърди, че става дума за спор със съпруга ѝ, който обаче не е бил вкъщи. По време на проверката полицаите забелязали 42-годишната дъщеря – тя изглеждала недохранена и с подути крака, затрудняващи движението ѝ. Парамедиците са я откарали в болница, където започва лечение и рехабилитация.

Оттогава Мирела получава медицинска помощ и психологическа подкрепа, а за финансиране на лечението ѝ е организирана благотворителна кампания. Майка ѝ обаче твърди пред медиите, че семейството не се нуждае от дарения и отказва помощ, заявявайки: „Съкрушена съм... Защо ни трябват дрехи и пари?“

Мирела разказва, че през всички тези години е била лишена от възможността да проследи живота на града, да се грижи за здравето си или дори да отиде на разходка.

„Никога не съм била на лекар, не съм имала лична карта, не съм посещавала зъболекар или фризьор. Състоянието на зъбите и косата ми е критично“, разказва тя.

След инцидента полицията се е обърнала към местната Служба за социално подпомагане в Швентохловице, а отделът за криминални разследвания е започнал проверка за домашно насилие по член 207, параграф 1 от полския Наказателен кодекс. Все още обаче не са повдигнати обвинения, а фактът, че Мирела е държана насила през всичките тези години, все още не е официално потвърден.

Началникът на прокуратурата в Чорзов, Сабина Кушмерска, описва показанията на Мирела като противоречиви: „Жертвата твърди, че не е напускала апартамента 27 години, но не представя ясни причини за това.“

Съседите на семейството потвърждават, че Мирела е изчезнала преди много години. Майката твърди, че дъщеря ѝ е била отвлечена, но доказателства за това все още няма. Разследването продължава както от социалните служби, така и от полицията.