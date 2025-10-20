Експлозия в рафинерия на „Лукойл“ в Румъния (ВИДЕО)

Експлозия избухна в рафинерията на „Лукойл“ в Плоещ, Румъния. В резултат на взрива не е последвал пожар, но е пострадал 57-годишен служител, съобщиха от Инспектората за извънредни ситуации на окръг Прахова, цитирани от радио "Букурещ".

Пострадалият е получил черепно-лицево нараняване и травма на левия крак, бил е в съзнание и е транспортиран в спешното отделение на местната болница (UPU Ploiești).

Рафинерията в момента преминава пълен основен ремонт, планиран за периода 17 октомври – 30 ноември, обхващащ както технологичните инсталации, така и спомагателните звена.

Инспекторите уточняват, че инцидентът е станал на територията на предприятието на улица „Михай Браву“, а основната дейност на рафинерията е производство и разпространение на петролни продукти.