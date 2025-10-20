„Кражбата на века“ в Лувъра: Продължава издирването на бижутата и извършителите

Макрон увери, че бижутата ще бъдат открити, а виновниците ще понесат отговорност

Втори ден Лувърът в Париж остана затворен след кражбата на осем безценни бижута, принадлежали на френската корона. Грабежът от Галерията на Аполон, определен от световните медии като „кражбата на века“, предизвика широка обществена реакция, докато разследването продължава и информацията остава ограничена.

Методът, с който крадците са проникнали в музея, е описан като „наглед банален“, но изключително професионален, което поставя на дневен ред въпросите за сигурността на най-големия музей в света.

Сред откраднатите съкровища са колие на кралица Мария-Амалия с осем сапфира и 631 диаманта, диадемата на императрица Евгения с почти 2000 диаманта и прочутото колие на императрица Мария-Луиза с 32 изумруда и 1138 диаманта. Всички те досега са били част от колекцията на Лувъра, а днес търсенето на накитите и на четиримата извършители продължава.

„Това, което е сигурно, е, че сме се провалили, щом е възможно да се постави повдигач по средата на улица в Париж, да се качат хора за няколко минути, да се откраднат безценни бижута и да се представи Франция в ужасна светлина“, заяви Жералд Дарманен, министър на правосъдието на Франция.

Въпреки че алармите в музея са се включили и петима служители са реагирали, извършителите са успели да извършат обира само за 7 минути.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви:

„Бижутата ще бъдат намерени, а извършителите – изправени пред правосъдието. Детайлите около случилото се обаче все още се изясняват от близо 60 следователи и екипи на полицията.“

В социалните мрежи вече се появиха кадри от туристи, станали свидетели на грабежа. Въпреки затварянето на Лувъра за втори ден, хиляди преминават покрай празния му вход, усещайки се свидетели на историческо събитие.

„Музеят е затворен за два дни. Дошли сме отдалече и това вече е причина за недоволство. Знаем причините, но все пак сме разочаровани“, споделиха посетители.

Междувременно Лувърът очаква трансформация с проекта на президента Макрон „Нов Ренесанс за Лувъра“. Целта е подсилена сигурност, по-добра поддръжка на залите и по-добри условия за посетителите, като подобренията се очаква да бъдат реализирани между следващата година и 2031 г.