Украйна обяви мащабна тревога заради руски МиГ-31К, въоръжен с балистични ракети „Искандер-М“

Тази сутрин в Украйна беше обявена мащабна въздушна тревога. Тя е причинена от излитането на руски МиГ-31К. Това съобщава ВВС и Картата на въздушното предупреждение.

Първоначално тревогата беше обявена в Киев, а по-късно предупреждението за опасност се разпространи в цяла Украйна.

„Цяла Украйна е ракетна опасност! Записано е излитане на МиГ-31К от летище Саваслейка“, съобщиха от ВВС.

Струва си да се припомни, че в Украйна има строга забрана за заснемане и публикуване на работата на силите за противовъздушна отбрана, както и на последствията от ракетните атаки. Жителите на регионите, където е обявена въздушна тревога, се съветват да запазят спокойствие и в случай на опасност незабавно да се укрият.

Украинските военновъздушни сили съобщават, че през нощта врагът е използвал три балистични ракети „Искандер-М/КН-23“ от окупирания Крим , а също така е атакувал с 60 дрона „Шахед“, „Гербера“ и други от четири различни посоки.