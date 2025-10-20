Германия планира да поръча още 15 самолета F-35

Самолетите F-35 са предназначени да заменят Tornado

Германският министър на отбраната Борис Писториус възнамерява да поръча още 15 изтребителя F-35 от американския производител Lockheed Martin, съобщи източник от парламента пред Reuters в понеделник, потвърждавайки информация на списание Spiegel.

Плановиците очакват допълнителните самолети да струват около 2,5 милиарда евро (2,9 милиарда долара), според поверителни документи, подготвени за бюджетната комисия на парламента, каза източникът.

Германия вече е поръчала 35 самолета, произведени в САЩ, за да замени флота си от 85 остарели изтребителя Tornado, които предстои да бъдат изведени от експлоатация.

Самолетите F-35 са предназначени да заменят Tornado в ролята им на превозвачи на американски ядрени бомби, съхранявани в Германия в случай на конфликт.

Преди това Берлин отрече плановете си да закупи още 15 изтребителя F-35 през юли, но значително увеличеният бюджет за отбрана оттогава създаде повече възможности за закупуване на оръжие.

Всяко решение за закупуване на още самолети F-35 може да предизвика нови напрежения между Германия и Франция, които са в конфликт по повод на своя проблемния проект за изтребители FCAS, или SCAF на френски.