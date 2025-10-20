Румънска евродепутатка заплаши Зеленски: Ако се осмели да дойде в моя парламент, ще му счупя краката

Диана Шошоака направи изказването си по време на визита в Русия

Крайно-дясната румънска евродепутатка Диана Шошоака заяви по време на посещение в Русия, че през 2023 г. е попречила на президента на Украйна Володимир Зеленски да говори пред румънския парламент.

В речта си тя отправи и открита заплаха:

„Ако се осмели да дойде в моя парламент, ще му счупя краката! Той не трябва да държи реч в моя парламент. Защо казвам „моя парламент“? Защото румънската конституция гласи, че ние, депутатите, сме представители на румънския народ и единствените, които можем да представляваме суверенитета на румънската нация“, заяви тя.

Изказванията бяха направени на среща на Международната културна асоциация „Приятели на Русия“, ръководена от проруско ориентирания активист Пиетро Страмеци. Освен това Шошоака присъства и на тържеството по повод 20-годишнината на телевизионния канал RT, където руският президент Владимир Путин произнесе слово.

В хода на визитата си в Москва тя повтори обвиненията за „потисничество над повече от един милион румънци в Украйна“. По думите ѝ на тези хора е „забранено да говорят румънски и да практикуват православие“.

Шошоака навлезе в политиката като член на партията Алианс за обединение на румънците (AUR), но бе изключена след разногласия с партийното ръководство. Тя е позната с антиимигрантски и антиваксърски възгледи и миналата година бе избрана за член на Европейския парламент.