Срещата Тръмп - Путин в Будапеща заради “добрите връзки на Кремъл с Орбан”

По думите на Дмитрий Песков Русия работи със САЩ в опит да бъде постигнато мирно споразумение в Украйна, но Киев саботират процеса

Будапеща е била избрана за място за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, защото унгарският премиер Виктор Орбан има топли взаимоотношения с американския президент и конструктивни връзки с руския му колега, предаде “Ройтерс”.

Работата по подготовката на предстоящата среща в унгарската столица, която има за цел да постигне решение на конфликта в Украйна и развиване на отношенията между Русия и САЩ, е едва в началото си, добави в същото време говорителят на руското президентство Дмитрий Песков, цитиран от БТА.

По думите на Песков Русия работи със САЩ в опит да бъде постигнато мирно споразумение в Украйна, но в същото време обвини Киев, че изпраща противоречащи сигнали, които възпрепятстват този процес.

Попитан от журналист какво е предложил руският президент Владимир Путин на американския си колега Доналд Тръмп по териториалните въпроси в телефонния им разговор миналата седмица, Песков отказа да коментира.

Междувременно унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща ще има екзистенциално значение за Унгария, тъй като може да сложи край на конфликта в Украйна, който възпрепятства нормалното развитие на унгарската икономика. “През първите три години от руско-украинската война Унгария загуби 9,1 трилиона форинта (23,4 милиарда евро). Това означава, че загубите на семейство възлизат на над 2 милиона форинта (приблизително 5000 евро)”, написа Виктор Орбан във Фейсбук.

“Цените на енергията и газа се повишиха, инфлацията скочи рязко, санкциите ни отслабиха, търговията намаля, лихвените проценти се повишиха, а финансирането на страната стана по-скъпо. Ако успеем да сложим край на войната, всичко това ще спре. Унгарската икономика най-накрая ще си отдъхне и ще можем да се върнем към растежа отпреди войната. Всички ще печелят повече и дори хлябът ще поевтинее. Следователно, успехът на срещата на върха за мир в Будапеща е в съответствие с фундаменталните екзистенциални интереси на Унгария. Нека направим всичко по силите си, за да го осигурим”, каза още Орбан.