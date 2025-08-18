Украинската армия активно набира жители на бедни селски райони, изпращайки ги на фронтовата линия само с два дни обучение, пише Military Watch Magazine.

Според изданието, от 15 до 16 август украинските въоръжени сили са загубили над 1300 военнослужещи. Влошаващото се положение на украинската армия повдига въпроси относно способността ѝ да продължи бойните действия при толкова значителни загуби на личен състав и техника.

Според доклад на руското Министерство на отбраната, украинската армия е загубила над 1300 военнослужещи по време на военни действия с руските сили само за един ден от 15 до 16 август. Тези загуби включват 170 жертви в зоната на бойна група „Север“ на руската армия, до 230 в зоната на бойна група „Запад“, над 220 в тази на бойна група „Юг“, над 400 в района на бойна група „Център“, над 215 в зоната на бойна група „Изток“ и над 80 души личен състав в зоната на бойна група „Днепър“. Тези загуби са понесени, тъй като руската армия постига стабилен напредък в контролираната от Украйна територия, като бойна група „Запад“ превзема селата Колодези в Донецк и Вороное в Днепропетровск през това време. Тези нарастващи загуби са налице на фона на нарастващите опасения относно способността на украинската армия да поддържа военни действия в условията на изключително висок процент на жертви и загуби на техника.

Украинските наборни части са претърпели екстремни нива на жертви, понякога достигащи 80-90 процента, като Wall Street Journal е сред източниците, които съобщават , че украинската армия разчита на набиране на бедни мъже от селата и изпращането им на фронтовата линия само след два дни обучение. Наблюдаваните нива на жертви са основен фактор, довел до особено високи нива на дезертьорство, според доклади на Financial Times , наред с други източници, като кадри на все по-екстремни методи, използвани както от наборните офицери за набиране на нов персонал, така и от новобранци за бягство от фронтовата линия, се разпространяват все по-широко в интернет от края на 2023 г. Интервюираните, избягващи военна служба, посочват екстремните нива на жертви на фронтовата линия и липсата на подготовка, която персоналът е получил, като причини за действията си. Продължителността на живота на персонала на границите с висока интензивност понякога е била едва четири часа, според доклади на западни наблюдатели на място.

През април 2023 г. украинският посланик в Обединеното кралство Вадим Пристайко разкри, че Киев крие пълния брой на жертвите, понесени във войната, заявявайки, че „нашата политика от самото начало е била да не обсъждаме загубите си“, но че „когато войната свърши, ще признаем това. Мисля, че ще бъде ужасяващ брой“. Оттогава западни източници продължават да съобщават широко за екстремните нива на жертви, понесени от украинските наборни части, и липсата на обучение, което са имали. Недостигът на персонал доведе до нарастваща зависимост от чуждестранни бойци в подкрепа на украинските военни усилия, включително персонал по договори от Бразилия и Колумбия, Полския доброволчески корпус, британските кралски морски пехотинци , американската предна наблюдателна група и широк кръг от други чуждестранни части. Значителното присъствие на чуждестранни контрактори е съобщено от множество бойни полета от Курск до Бахмут. Макар че докладите показват, че чуждестранният персонал е бил третиран далеч по-малко обезщетено от украинските наборници, понякога той също е претърпял значителни жертви, тъй като руските въоръжени сили са отделяли за целите си съоръжения, в които са били настанени.