Нападател хвърли коктейл „Молотов” по „Музея на Югославия“ в Белград

Забелязан е на охранителните камери

Мъж хвърли коктейл „Молотов” по сградата на Музея на Югославия в Белград, съобщава сръбската национална телевизия РТС.

Охранител в „Музея на Югославия“ забелязал подозрителен мъж, обадил се в полицията, междувременно мъжът хвърлил коктейл „Молотов”, съобщи пред РТС Богдан Петрович.

"Тази сутрин около 6:30 часа запалимо вещество беше хвърлено към „Музея на Югославия“, каза Богдан Петрович.

Нападателят е забелязан на охранителните камери и след сигнал до полицията е арестуван за период до 48 часа.

„Щетите не са големи, само част от мрамора е повреден. Полицията ни каза, че вероятно е изолиран случай и че няма да се повтори“, добави Петрович.