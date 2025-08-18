Синът на норвежката принцеса е обвинен в четири изнасилвания

Хойби е обвинен в малтретиране на бившите си приятелки

Прокуратурата в Осло повдигна обвинения срещу Мариус Борг Хойби , най-големият син на норвежката престолонаследница Мете-Марит, по 32 криминални обвинения, съобщава норвежката телевизия NRK, позовавайки се на прокуратурата.

„Синът на престолонаследницата Мете-Марит е обвинен по 32 обвинения, включително четири за изнасилване“, се казва в изявлението.

Хойби е обвинен в малтретиране на бившите си приятелки и е изправен пред до 10 години затвор.

Синът на престолонаследницата е разследван от 4 август миналата година. Адвокатът на полицията в Осло Андреас Крушевски заяви, че Хойби е съдействал по време на разпита. Доказателства по случая са събрани от източници, включително текстови съобщения, показания на свидетели и полицейски обиски.

Мариус Борг Хойби в момента е на свобода, след като беше освободен от ареста през ноември.