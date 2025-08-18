Пашинян: Само уреждането на карабахския въпрос направи възможен мира с Азербайджан

Още по темата: Тръмп: Армения и Азербайджан ще подпишат мирно споразумение във Вашингтон 08.08.2025 07:31

Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че само приключването на карабахския въпрос прави постигнатия мир с Азербайджан възможен, съобщават руски медии.

„Хората, както и аз, разбраха, че мирът е невъзможен без затваряне на карабахския въпрос. Карабахският въпрос просто беше използван от някои сили като инструмент за възпрепятстване на установяването на нашата независимост, суверенитет, държавност, както и развитие“, каза Пашинян. „Що се отнася до бежанците от Карабах, многократно съм заявявал и повтарям, че смятам завръщането им за нереалистично. Освен това смятам темата за връщането на бежанци от Армения и Азербайджан обратно в тези територии, която се обсъжда и от двете страни, за опасна.“

„Установен е мир между Армения и Азербайджан, скъпи хора“, отбеляза той в посланието си към народа, добавяйки, че „това е напълно нова реалност, в която отмъщението и враждебността трябва да бъдат отхвърлени“.

Според Пашинян, подписването на документите в Съединените щати е повратна точка за страната.

„Документите, подписани в Съединените щати, са повратна точка. След това живеем в съвсем различен Южен Кавказ“, каза той, наричайки го късмет за Ереван, Баку и Вашингтон.

Пашинян също така повтори, че той и президентът на Азербайджан са решили да се обърнат към Нобеловия комитет за присъждане на наградата за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.