Български шофьор на камион предизвика тежка катастрофа с жертви в Гърция (ВИДЕО)

Шофьорът на камиона също е получил сериозни наранявания

Български шофьор на камион предизвика тежка катастрофа с три жертви на магистралата Егнатия Одос, близо до град Комотини, Северна Гърция, на около 300 метра от пунктовете за събиране на пътни такси „Ясмос", съобщава voria.gr.

Малко след 11:00 часа сутринта камион се сблъсква с два автомобила при неясни обстоятелства, при което възниква пожар.

Трима пътници от единия от автомобилите загиват, а четвърти е тежко ранен и откаран в болница в Ксанти.

Шофьорът на камиона е получил сериозни наранявания и е бил транспортиран в същата болница. Вторият автомобил е превозвал четирима пътници, никой от които изглежда не е получил сериозни наранявания.

Огънят от запалената кола се е разпространил и в поле в близост до скоростния път, като на място са изпратени седем пожарни коли и 17 пожарникари, които се опитват да овладеят огнената стихия. Заради инцидента и избухналия пожар северното платно на магистралата в участъка между градовете Комотини и Ксанти бе затворен до около 16:00 ч.

Полицията разследва причината за катастрофата.