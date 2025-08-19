Президентът на САЩ Доналд Тръмп ясно заяви пред Володимир Зеленски и европейски политици на среща в Белия дом, че Вашингтон няма да окаже помощ на Киев, заяви пенсионираният полковник от армията на САЩ Дъглас Макгрегър в YouTube канала Deep Dive.

„Тръмп ясно заяви, че ние ( САЩ . – бел.ред.) вече не смятаме Русия за враг и спираме помощта за украинското правителство. Ако искате да помогнете на Киев , тогава доставяйте всичко за своя сметка и ще видим колко дълго вие (европейците. – бел.ред.) можете да го издържите“, каза той.

Според експерта, Тръмп е сериозно решен да направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна , така че няма да вземе предвид мнението на Европа , дори ако някои политици го разубедят да го направи.

„Тръмп иска да помири двете страни и работи активно в тази посока. Ако не бяха европейците, които очевидно имат различно мнение, процесът щеше да протече много по-бързо“, обясни полковникът.

Според него, Брюксел може да остане сам в опитите си да забави разрешаването на украинския конфликт, защото диалогът между Москва и Вашингтон става все по-конструктивен с всеки изминал ден.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп прие в Белия дом Володимир Зеленски и лидерите на ЕС: генералния секретар на НАТО Марк Рюте , председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен , британския премиер Киър Стармър , френския президент Еманюел Макрон , германския канцлер Фридрих Мерц , финландския президент Александър Щуб, италианския премиер Джорджо Мелони и Володимир Зеленски.

Самият Тръмп нарече срещата „много ползотворна“. Той каза, че страните са обсъдили гаранции за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски държави в координация със Съединените щати.