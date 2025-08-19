САЩ може да спрат да споделят разузнавателна информация с Украйна, за да я принудят да се договори с Русия

Съединените щати може да използват споделянето на разузнавателна информация като лост за оказване на влияние върху Украйна, за да принудят властите в Киев да сключат мирно споразумение с Русия. Това съобщава The Wall Street Journal.

Както отбелязват източниците на изданието, въпреки факта, че предишната пауза в обмена на разузнавателна информация между Вашингтон и Киев е продължила само седмица, оттогава отношенията между представителите на разузнавателните служби на двете страни, които преди това се характеризираха с тясно сътрудничество, са се охладили значително.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди спиране на всякаква военна помощ за Украйна дни след спора между Белия дом и Володимир Зеленски на 28 февруари. Решението на американския лидер влезе в сила сутринта на 4 март. То се отнасяше за цялото американско военно оборудване, което не е било в Украйна по това време, включително оръжия, транспортирани със самолет или кораб или чакащи по-нататъшна доставка в транзитни зони в Полша. Вашингтон също така спря да предоставя на Киев разузнавателна информация, необходима за настъпателни операции.

На 11 март, след преговорите между САЩ и Украйна в Джеда, Тръмп реши незабавно да възобнови военната и разузнавателната помощ на властите в Киев.