Тръмп: Посредничеството за мир между Русия и Украйна ще ми помогне да отида в рая

Още по темата: Тръмп: Ще имаме тристранна среща с Путин 18.08.2025 20:39

Ако мога да спася 7000 души седмично от смърт, мисля, че това е доста

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява посредничеството за мир между Русия и Украйна да му осигури място в рая. В интервю за Fox and Friends само ден след като прие европейски лидери, включително украинския президент Володимир Зеленски, в Белия дом, Тръмп намекна, че помощта за прекратяване на войната може да му донесе ползи. Лидерите се срещнаха, докато Тръмп продължава да настоява за край на войната между Русия и Украйна.

„Ако мога да спася 7000 души седмично от смърт, мисля, че това е доста... Искам да се опитам да отида в рая, ако е възможно, чувам, че не се справям добре. Наистина съм на дъното на йерархията“, казаТръмп. „Но ако успея да отида в рая, това ще бъде една от причините.”

Едно от предизборните обещания на Тръмп беше да посредничи за мир между двете страни и да сложи край на войната, която започна преди повече от три години и половина, когато Русия нахлу в Украйна. Наскоро Тръмп заяви също, че би искал да спечели Нобелова награда за мир и счита, че я заслужава за усилията си да облекчи напрежението между няколко страни.

Но прекратяването на един от най-големите конфликти през последните години би било огромен успех, който би могъл да донесе на президента дългоочакваната награда – или достъп до рая.

Въпреки това, Тръмп се бори да убеди Русия да седне на масата за мирни преговори.

Миналата седмица американският президент се срещна с руския президент Владимир Путин за първи път от 2019 г. По време на личната среща в Аляска двамата лидери започнаха да обсъждат какво е необходимо, за да започне Русия мирни преговори с Украйна. Путин даде ясно да се разбере, че Москва не е готова да започне незабавно прекратяване на огъня – нещо, което други европейски лидери и Тръмп подкрепиха. Русия вероятно ще поиска от Украйна да отстъпи част от територията си в замяна на прекратяване на насилието, което отне живота на стотици хиляди хора.

Дискусиите между Путин, Тръмп, Зеленски и други европейски лидери вероятно ще продължат през следващите дни и седмици, докато САЩ се опитват да посредничат за сключване на споразумение за прекратяване на кървавата война.