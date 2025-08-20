САЩ наложиха санкции на съдии от Международния наказателен съд

Съединените щати наложиха санкции на още четирима съдии и прокурори от Международния наказателен съд, включително представители на съюзнически държави като Франция и Канада, в опит да ограничат действията на трибунала, особено по отношение на делата срещу Израел.

„Съдът е заплаха за националната сигурност и инструмент за правна война срещу Съединените щати и нашия близък съюзник Израел“, заяви държавният секретар Марко Рубио, използвайки термин, популярен сред поддръжниците на президента Доналд Тръмп.

Рубио обясни, че четиримата магистрати от Хага са предприели стъпки за разследване или повдигане на обвинения срещу граждани на САЩ и Израел „без съгласието на нито една от двете държави“. Сред тях е френският съдия Никола Гийу, който ръководи дело, по което беше издадена заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Случаят е внесен от Палестина, която, за разлика от Израел и САЩ, е страна по устава, създал трибунала.

Гийу е опитен юрист, работил в Съединените щати за съдебно сътрудничество по време на администрацията на Барак Обама. Санкционирана беше и канадската съдийка Кимбърли Прост, участвала в разрешаването на разследване на военни престъпления в Афганистан, включително от американски войски.

Новите мерки включват забрана за влизане на съдиите в САЩ и блокиране на всяко тяхно имущество на американска територия – стъпка, обичайно прилагана срещу противници на Вашингтон, а не срещу представители на близки съюзници.

Санкции бяха наложени и на двама заместник-прокурори – Назхат Шамим Хан от Фиджи и Мам Мандиае Нианг от Сенегал – обвинени, че подкрепят „незаконните действия“ на съда срещу Израел, включително и издадените заповеди за арест на Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант.

Администрацията на Тръмп последователно отхвърля легитимността на Международния наказателен съд, подкрепян от почти всички европейски демокрации и създаден като последна инстанция, когато националните системи не осигуряват правосъдие.

Тръмп прие руския президент Владимир Путин в Аляска, въпреки че той самият е обект на заповед за арест от съда в Хага – фактор, който ограничи международните му пътувания след нахлуването в Украйна.

През юни Рубио вече наложи санкции на други четирима съдии от Международния наказателен съд.