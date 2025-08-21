Ванс предупредил Зеленски преди срещата в Овалния кабинет: Дръж се прилично и няма да кажа нищо

Още по темата: Зеленски се надява, че по време на посещението му в Белия дом Джей Ди Ванс няма да е в Овалния кабинет 18.08.2025 12:27

Президентът на Русия Владимир Путин и лидерът на Украйна трябва да се срещнат за разговори, независимо дали са уточнени детайлите на мирното споразумение, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Твърдейки, че подходът на президента Тръмп към проблема е бил по-ефективен от по-преднамерената дипломация, предпочитана от някои от неговите съюзници, Ванс също така предупреди, че Европа ще трябва да понесе „лъвския пай от тежестта“ за осигуряване на мира.

В интервю за Fox News Ванс също така описа как се е срещал лично с президента Зеленски за първи път след ожесточения му разговор с него в Овалния кабинет през февруари, в който той смъмри украинския лидер, че не е благодарил правилно на САЩ за подкрепата им.

„И така, президентът Зеленски влезе в Овалния кабинет“, каза той. „Разговарях с него, с президента, с някои от висшите членове на украинската делегация. Казах: „Господин президент, стига да се държите добре, няма да кажа нищо.“ ... Това беше добър малък начин да разчупя леда.“

След срещата в понеделник пред пресата в Овалния кабинет беше широко разпространено мнението, че Ванс е мълчал през цялото време.

Ванс също така описа момента по-късно същия ден в Източната зала на Белия дом, когато Тръмп е казал на петимата европейски лидери, заедно с председателите на НАТО и Европейската комисия, събрани във Вашингтон, че възнамерява да се обади на президента Путин.

„Президентът каза, знаете, че сме имали доста добра среща. "Ще се обадя на Владимир Путин и ще видя какво ще каже за това“, разкри Ванс. „А всички скочиха: „О, ще му се обадиш следващата седмица?“ Тръмп каза: „Не, колко е часът в Москва? Хайде да му се обадим веднага.“ Мисля, че едно от нещата, които осъзнах за лидерството на президента Тръмп, е, че той пренебрегва глупостите на някои от тези дипломатически протоколи и просто казва, че ще свърша нещата.“

Ванс заяви, че „много европейци се възпротивиха „Не, не, трябва да има подходяща проверка и екипите трябва да подготвят телефонния разговор и бла, бла, бла...“ Президентът каза: „Не, не, искам да говоря с човека, ще говоря с човека.“ И мисля, че този вид дипломация „без забрани“ е част от причината, поради която постигнахме напредъка, който имаме.“

Той каза, че Тръмп „ми казва това през цялото време, (че) никога не можеш да кажеш със сигурност какъв ще бъде резултатът в тази ситуация, но сега имаме руснаци, които говорят с украинците. Те говорят подробности за това какво би било необходимо от всяка страна, за да се спрат боевете и да се спрат убийствата.“

На въпроса дали е справедливо да се предположи, че подробностите за всяка сделка биха били договорени от преговарящите преди всяка среща между Путин и Зеленски, Ванс отговори: „Мисля, че предпочитанието на президента и моето предпочитание би било да се срещнат независимо от всичко. Не е нужно да се изяснява всеки въпрос и понякога лидерите, които седят лице в лице, могат да разчупят забавянето, което техните екипи не са непременно способни да предизвикат.“

Той каза, че двата оставащи въпроса все още са налице: „Първо, Украйна иска да знае, че няма да бъде нападната отново от Русия, иска да знае, че има териториална цялост в дългосрочен план. Руснаците искат определени части от територията, повечето от които са окупирали, но някои от които не са. Така че това е същината на преговорите.“

Той добави: „Не бива да казваме, че не могат да седнат, докато не се изясни всеки малък детайл. Понякога именно сядането улеснява изясняването на тези подробности.“

Ванс каза, че е говорил с Путин няколко пъти по телефона, освен срещата му в Аляска миналата седмица. „Той говори по-меко, отколкото бихте очаквали“, каза той. „Говори меко по определен начин. Думите му са обмислени, той е много внимателен и мисля, че в същество той е човек, който се грижи за интересите, както той ги вижда, на Русия.“