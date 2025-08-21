Жител на Калифорния е дал положителна проба за чума

Чумата се причинява от бактерията Yersinia pestis

Жител на района на езерото Тахо е дал положителна проба за чума, съобщиха здравните власти в Калифорния, цитирани от CNN. Властите заявиха, че според тях жителят е бил заразен след ухапване от заразена бълха по време на къмпинг в района на Южното езеро Тахо.

Лицето се възстановява у дома си под грижите на медицински специалисти, съобщиха властите на окръг Ел Дорадо в прессъобщение.

„Чумата е естествено присъстваща в много части на Калифорния, включително в по-високите райони на окръг Ел Дорадо“, заяви Кайл Флифлет, и.д. директор по обществено здраве в окръг Ел Дорадо. „Важно е хората да вземат предпазни мерки за себе си и домашните си любимци, когато са на открито, особено при разходки, излети и къмпингуване в райони, където има диви гризачи.“

Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, средно се регистрират седем случая на чума при хора годишно в САЩ. Инфекцията се причинява от бактерията Yersinia pestis и се предава на хората чрез ухапвания от заразени бълхи или контакт с заразени животни. Симптомите на инфекцията се проявяват обикновено в рамките на две седмици след излагането на заразата и могат да включват треска, студени тръпки, слабост и подути лимфни възли. Инфекциите с чума се лекуват с антибиотици.

Калифорнийското министерство на здравеопазването редовно наблюдава популациите на гризачи за наличие на чума и тази година е идентифицирало четири положителни случая на зараза при гризачи в басейна на Тахо. Според служители на окръг Ел Дорадо, преди тази зараза последният положителен случай в района е бил през 2020 г.