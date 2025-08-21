Тръмп: Нетаняху е военен герой, и „аз също съм“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се нарече „военен герой“, след като одобри въздушни удари срещу ирански ядрени съоръжения, пише Politico.

В разговор с консервативния водещ Марк Левин, Тръмп заяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е „военен герой, защото сме работили заедно“.

„Той е военен герой. Предполагам, че и аз съм“, каза Тръмп. „Никой не го е грижа. Но и аз съм. Искам да кажа, аз изпратих тези самолети.“ Президентът сякаш имаше предвид атака, която той нареди срещу подземните ядрени съоръжения на Иран през юни в опит да унищожи ядрената програма на Техеран.

Нетаняху е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд от миналия ноември за предполагаеми военни престъпления в Газа. Повече от 60 000 палестинци са били убити в обсадения крайбрежен анклав по време на офанзивата на израелската армия, която започна след нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души.

Тръмп никога не е участвал в истинска война, нито е служил в армията. Той е получил пет отсрочки от военната служба във Виетнамската война, включително медицинско освобождаване след диагноза костни шипове в петите му, когато е бил на 22 години.

През 2015 г. Тръмп попадна в заглавията на вестниците, когато заяви, че републиканският сенатор от Аризона Джон Маккейн, който е прекарал повече от пет години като военнопленник в Северен Виетнам, „не е военен герой“, защото „харесвам хора, които не са били пленени“.

А през 2020 г. „Атлантик“ съобщи , че Тръмп тайно е очернял загинали военнослужещи, наричайки ги „губещи“ и „неудачници“ – твърдения, които той категорично отрича.