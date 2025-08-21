Военни от САЩ и ЕС са разработили варианти за гаранции за сигурност за Украйна

Още по темата: САЩ може да осигурят въздушна подкрепа за мирното споразумение в Украйна 20.08.2025 09:07

Ще ги представят на страните от "Коалицията на желаещите" в Пентагона

Владимир Путин иска целия Донбас, Украйна вън от НАТО и без западни миротворци

Военни ръководители от Съединените щати и редица европейски държави са приключили с военните варианти за Украйна и сега ще ги представят на съответните си съветници по националната сигурност. Това са съобщили пред Ройтерс американски военни в четвъртък.

Преди дни агенцията съобщи, че американски и европейски военни плановици са започнали да работят върху подготовката на гаранции за сигурност на Украйна, след като президентът Доналд Тръмп обеща да помогне за защитата на страната при евентуална сделка за прекратяване на войната с Русия.

„Тези варианти ще бъдат представени на съответните съветници по националната сигурност на всяка държава за подходящо разглеждане в рамките на текущите дипломатически усилия“, се казва в изявление на американските военни.

Срещите между началниците на отбраната на Съединените щати, Финландия, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Украйна се проведоха във Вашингтон между вторник и четвъртък. Сега плановете ще бъдат представени на съветниците по националната сигурност от съответните държави.

Украйна и нейните европейски съюзници бяха окуражени от обещанието на Тръмп по време на срещата на върха в понеделник за гаранции за сигурност за Киев, но много въпроси остават без отговор. Длъжностни лица предупредиха, че ще е нужно време на американските и европейските плановици да определят какво би било едновременно военно осъществимо и приемливо за Кремъл.

Един от вариантите е изпращането на европейски сили в Украйна, но възлагането на Съединените щати на тяхното командване и контрол, са съобщили източници пред Ройтерс.

Руското външно министерство изключи разполагането на войски от страните от НАТО, за да се подпомогне постигането на мирно споразумение.

Тръмп публично изключи разполагането на американски войски в Украйна, но във вторник изглежда остави вратата отворена за друго военно участие на САЩ, например американска въздушна подкрепа. Тя може да дойде по различни начини, включително предоставяне на повече системи за противовъздушна отбрана на Украйна и налагане на зона, забранена за полети, с американски изтребители.

Исканията на Путин

Владимир Путин настоява Украйна да се откаже от целия източен Донбас, да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО, да остане неутрална и да не допуска западни войски на своя територия, съобщи още Ройтерс, позовавайки се на трима източници, запознати с позицията на висшето ръководство в Кремъл.

По същество, според руските източници, Путин е направил компромис с териториалните си искания, които е изложил през юни 2024 г., според които Киев трябва да отстъпи изцяло четирите области, за които Москва претендира: Донецк и Луганск, плюс Херсон и Запорожие. Киев отхвърли тези условия, като ги определи като равносилни на капитулация.

В новото си предложение руският президент се придържа към искането си Украйна да се изтегли напълно от Донбас. В замяна обаче Москва ще спре на сегашните фронтови линии в Запорожие и Херсон, според източниците. Русия контролира около 88% от Донбас и 73% от Запорожие и Херсон.

Освен това, Москва е готова да предаде и малките части от Харковска, Сумска и Днепропетровска области на Украйна, които контролира, като част от евентуална сделка.

Путин също се придържа към предишните си искания Украйна да се откаже от амбициите си за НАТО и за правно обвързващо обещание от водения от САЩ военен алианс, че няма да се разширява повече на изток, както и за ограничения на украинската армия и споразумение, че никакви западни войски няма да бъдат разположени в Украйна като част от мироопазващи сили, съобщили източниците.