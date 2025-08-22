Тръмп: Вашингтон не е видял убийства тази седмица за първи път благодарение на разполагането на Националната гвардия

Благодарение на разполагането на бойци от Националната гвардия във Вашингтон тази седмица не е извършено нито едно убийство. Това беше изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Вашингтон, окръг Колумбия, отново е безопасен. Хората се завръщат по улиците, настроението е високо, а Националната ни гвардия и полиция вършат отлична работа. Колкото и зле да звучи, във Вашингтон тази седмица беше първата, която си спомням без нито едно убийство“, написа Тръмп в Truth Social.

The Washington Post съобщи по-рано, че Министерството на правосъдието на САЩ е започнало разследване за евентуални изкривявания в статистиката за престъпността в столицата на САЩ.

На 11 август президентът на САЩ обяви разполагането на войски от Националната гвардия в столицата за борба с престъпността.