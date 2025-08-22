Съдът в Ню Йорк отмени глоба в размер на половин милион долара срещу Тръмп

Апелативен съд в Ню Йорк отмени глобата, наложена на президента на САЩ Доналд Тръмп през февруари 2024 г. по дело за измама, включващо десетилетия на завишаване на богатството му, предава пише украинското издание на Forbes, позовавайки се на AP.

Тръмп бе осъден на първа инстанция да плати гражданската санкция по дело, заведено от щата Ню Йорк.

Заедно с натрупаните лихви глобата възлиза на 527 милиона долара и предвижда допълнителни санкции за лидерите на Trump Organization, включително синовете на Тръмп, Ерик и Доналд-младши.

В същото време съдът потвърди предишни констатации, че Тръмп е завишавал стойността на недвижимите си имоти в продължение на много години, за да подкрепя семейния бизнес. Глобата обаче беше отменена, въпреки че на Тръмп и двамата му най-големи синове ще продължи да бъде забранено да заемат изпълнителни длъжности в корпорации в продължение на няколко години.

Решението беше взето от състав от петима съдии от Апелативното отделение на съда в Ню Йорк. Съдиите бяха разделени в решението, като двама от тях намериха делото на главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс срещу Тръмп за валидно, но определиха глобата като прекомерна, нарушаваща Осмата поправка.

Другият съдия разкритикува предишното решение на съда, твърдейки, че глобата е била предназначена да атакува политическа група срещу Тръмп.

Апелативният съд остави решението си отворено за обжалване пред най-висшия съд на щата, като спря изпълнението на други присъди, докато Тръмп не внесе гаранция от 175 милиона долара.

Тръмп нарече решението "пълна победа“ в социалните медии, заявявайки, че то защитава бизнеса в Ню Йорк. Адвокатите му твърдят, че финансовите отчети не са измамни поради липсата на одит и че кредитополучателите е трябвало сами да вземат това предвид