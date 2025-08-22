ФБР претърси дома на бившия съветник на Тръмп по сигурността Джон Болтън

Агенти на ФБР са претърсили дома на Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на президента Тръмп, в Мериленд, съобщи служител на ФБР.

Агенти на ФБР са претърсили в петък дома на Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на президента Тръмп, съобщи The News york Times, позовавайки се на запознати с разследването хора.

"Това представлява голяма ескалация на дългогодишното разследване за това дали той е боравил неправилно с класифицирана информация", се посочва в публикацията.

Разследването срещу Болтън, който сега е чест критик на президента, има за цел да установи дали той е споделял или е притежавал незаконно класифицирана информация, са потвърдили двама души, запознати със случая.

На въпрос за видимото присъствие на ФБР в дома на Болтън в Мериленд, говорител на бюрото заяви, че агенти „извършват разрешена от съда дейност в района“.

Болтън не е на поста си вече шест години - той беше третият съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп през първия му мандат и се задържа малко повече от година. Когато Тръмп го уволни, заяви, че Болтън винаги го е подтиквал към военни действия, особено срещу Иран. Иронията е, че чак през настоящия си, втори, мандат Тръмп бомбардира ядрените съоръжения на близкоизточната държава, но вече с други съветници в екипа си.

През последните дни Джон Болтън беше особено остър критик на начина, по който президентът Тръмп води преговорите си с руския президент Владимир Путин. Той представи Путин като хитър бивш агент на КГБ, който води Тръмп за носа, изтощава го и продължава войната в Украйна, без да се изправи пред „тежките последици“, с които президентът на САЩ заплаши.