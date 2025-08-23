Гислейн Максуел никога не е виждала Тръмп в „неподходяща обстановка“ свързана с Епстийн

Още по темата: Простете ми за езика: Ванс защити Тръмп по казуса Епстийн 18.07.2025 14:45

Министерството на правосъдието на САЩ публикува препис и аудиозапис на интервю, проведено от заместник-главния прокурор на Тод Бланш с осъдената трафикантка на сексуални услуги Гислейн Максуел.

В публикация в X Бланш заяви, че материалите се публикуват „в интерес на прозрачността“, като предостави връзки към преписа и аудио файлове.

Публикацията включва документация от двудневно интервю, проведено на 24 и 25 юли. Материалите включват редактирани преписи за двата дни, както и множество аудио записи – седем отделни части плюс тестови записи за първия ден и четири части плюс тестови записи за втория ден.

Министерството на правосъдието е предоставило на Максуел ограничен имунитет, за да ѝ позволи да говори за наказателното си дело, но не е обещало нищо в замяна на показанията ѝ, според публикувания препис.

„Най-важната част от това споразумение е, че това не е споразумение за сътрудничество, което означава, че като се срещате с нас днес, ние всъщност просто се срещаме“, каза Бланш на Максуел.

63-годишната Максуел е била дългогодишна сътрудничка на Джефри Епстийн и е осъдена по пет обвинения, включително трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация. Получила е и 20 години затвор през 2022 г. за това, че е помагала на Епстийн да малтретира сексуално тийнейджърки.

Епстийн се самоуби във федерален арест през 2019 г., докато е чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

В публикувания препис Максуел казва, че никога не е виждала Тръмп да прави нещо неподходящо и многократно е обсипва Тръмп с похвали. Подобен коментар би бил приветстван от Тръмп и неговото обкръжение, които са склонни да отхвърлят опасенията относно връзката му с Епстийн, която разбунтуват базата му за подкрепа.

„Всъщност никога не съм виждала президента в каквато и да е обстановка за масаж. Никога не съм била свидетел президентът да е бил в неподходяща обстановка по никакъв начин. Президентът никога не се е държал неподходящ ос никого“, каза Максуел.

Но тя подробно описа социалните отношения между Тръмп и Епстийн, които са култивирали широк и силен социален кръг в продължение на много години.

„Не знам как са се запознали и не знам как са станали приятели. Със сигурност ги видях заедно и си спомням няколкото пъти, когато ги наблюдавах заедно, че бяха приятелски настроени. Искам да кажа, изглеждаха приятелски настроени“, каза тя.

„Мисля, че бяха приятелски настроени, както са хората в социални обстановки. Не... не мисля, че са били близки приятели или със сигурност никога не съм виждала президента в някоя от... не си спомням да съм го виждала в къщата му, например“, допълни Максуел.

Адвокатите на Министерството на правосъдието също така разпитаха Максуел подробно за връзката на Епстийн с бившия президент Бил Клинтън, който пътуваше многократно със самолета на Епстийн и – подобно на Тръмп – отрече всякакви нарушения или знание за нарушения.

„Президентът Клинтън ме харесваше и се разбирахме ужасно добре. Но никога не съм виждала тази топлина или тази... тази топлина, или както искате да я характеризирате, с Епстийн“, каза тя за контактите на Клинтън с Епстийн

Максуел също така каза, че не си спомня Тръмп да е бил в книгата за 50-ия рожден ден на Епстийн, която тя е съставила.

Wall Street Journal съобщи през юли, че колекцията от писма в книгата включва едно с името на Тръмп. Президентът многократно е отричал да е написал бележката и е завел дело, обвинявайки Journal в клевета.

Максуел каза, че е видяла някои части от книгата за рожден ден преди процеса си, по време на фазата на разкриване на доказателства.

„Нямаше нищо от президента Тръмп“, каза Максуел.

Тя също така отрече да си спомня каквато и да е снимка на гола жена, подробност, която Journal съобщи преди това.

Максуел каза, че Епстийн не е знаел какво да прави, за да отпразнува 50-годишнината си, и тя предложи книга за рожден ден от типа „Майка ми направи... за баща ми“.

Тя добави: „Той каза, че харесва тази идея.“

След интервюто си с адвокати на Министерството на правосъдието, Максуел беше преместена от федералния затвор с ниска степен на сигурност във Флорида, където излежаваше 20-годишна присъда, в затворнически лагер с минимална сигурност в Тексас.

Нито адвокатът ѝ, нито Федералното бюро на затворите обясниха причината за преместването, което предизвика буря от критики и повдигна въпроси дали Максуел е получила някаква сделка за сътрудничеството си.