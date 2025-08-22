Доналд Тръмп сравни Путин и Зеленски с "олио и оцет"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще изчака, за да види дали руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски ще работят заедно за прекратяване на войната на Русия в Украйна, предаде CNN.

Американският лидер каза пред репортери, че не е сигурен дали трябва да присъства на срещата, която се опитва да организира между Путин и Зеленски след последните си разговори с Путин в Аляска. Но допълни, че предпочита да не присъства.

„Ще видим дали Путин и Зеленски ще работят заедно. Знаете ли, те са малко като олио и оцет. Не се разбират много добре по очевидни причини, но ще видим“, каза Тръмп.

„Предпочитам да не ходя. По-добре е да проведат среща и да видят как могат да го направят. Но междувременно те продължават да се бият и да убиват хора, което е много глупаво, защото губят по 7000 души седмично в момента“, подчерта американският лидер.

„Спрях седем войни. Бих искал да направя това. Мислех, че тази ще бъде със средна трудност. А се оказа най-трудната“, добави Доналд Тръмп.