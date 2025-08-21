Има значително забавяне в доставките на пратки за САЩ, предупредиха „Български пощи“

Поради нови изисквания от страна на администрацията на САЩ и нова методология за събиране и превеждане на мита ще има значително забавяне в доставката на пратки, съобщиха от „Български пощи“.

Възможно е връщане на пратки от пощенския оператор в САЩ и необходимост от повторното им изпращане. Завишени са и изискванията към предварителните електронни данни за митническа декларация, изпращани към пощенския оператор в Съединените щати.

От „Български пощи“ посочиха още, че Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на САЩ. То все още не е финализирано и оперативното му внедряване е в процес на разработка. В резултат на това се очакват временни прекъсвания на редовните потоци от международна поща.