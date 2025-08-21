Трима се удавиха за един ден по плажовете

Момче бере душа, получило паник - атака в морето

Трима души се удавиха по плажове на Южното Черноморие само за ден - на 20 август, а момиче от Молдова е в критично състояние след инцидент на ивицата.

Августовското море продължа да е коварно, коментират спасителите и призовават къпещите се да са много внимателни и да не влизат навътре.

72-годишна жена от София се удави край плажа на къмпинг "Каваци-юг" - точно срещу втори спасителен пост. Въпреки усилията на морските стражи, тя е починала. Същия ден, в Приморско се е удавил 35-годишен чешки турист, а 41-годишен столичанин е третата жертва на морето. Той се е удавил в неохраняемата зона на плаж "Силистар".

На Слънчев бряг, при хотел "Белвю", 13-годишно момиче от Молдова, което се намирало с родителите си на плажа, също претърпяло инцидент в морето. Според първоначалните данни, детето е паднало във водата, за известно време е стояло под повърхността и изглежда е получило паник атака. Малко по-късно е получило гърч, спасителите повикали линейка и младежът е откаран по спешност към УМБАЛ-Бургас. Поставено е на апаратно дишане, в отделението по реанимация. В критично състояние е.