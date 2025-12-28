Блокадата на гръцките фермери продължава

ГКПП „Кулата - Промахон“ е затворен за камиони

Продължава блокадата на протестиращите гръцки фермери, която започна през ноември и бeше временно облекчена в периода на коледните празници, съобщава електронното издание на в. “Катимерини”.

Подновените действия спират движението по ключови транспортни маршрути. На пунктовете Промахон и Ексохи на границата с България движението е затворено само за товарни автомобили, като пътническите автомобили преминават нормално и в двете посоки.

Очаква се трафикът през Промахон за всички превозни средства да бъде отворен в навечерието на Нова година и на следващия ден, посочва “Катимерини”. На основната магистрала, свързваща северната и южната част на Гърция, при пункта за плащане на тол такси Малгара близо до Солун, остава затворено пътното платно в посока към Атина, след като беше отворено по време на коледните празници.

Трафикът към Солун се очаква да бъде затворен днес, преди да бъде отворен и в двете посоки във вторник, за да облекчи пътуванията за празниците, информира държавната телевизия ЕРТ. В Тесалия, най-големия земеделски район в страната, фермерите възобновиха блокадата при пътния възел Никея край Лариса. Блокади има също в Патра, Западна Гърция, където трафикът се отклонява по второстепенни пътища.